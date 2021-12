Segundo dia de exames do Revalida 2021 ocorre neste domingo

Da ABr



19/12/2021



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira realiza, neste domingo (19), o segundo dia de provas da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021.

O Revalida, aplicado pelo Inep desde 2011, busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. Segundo o instituto, o exame visa verificar as habilidades nos atendimentos de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.

A aplicação da prova de habilidades clínicas começou ontem e segue hoje em 22 seguintes cidades brasileiras: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Niterói (RJ), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Santa Maria (RS), Teresina (PI) e Uberlândia (MG). O instituto disponibilizou 7.280 vagas para o exame.

A prova de habilidades clínicas é estruturada em um conjunto de dez estações, realizada nos dois dias. Em cada estação, o participante deverá realizar tarefas específicas das cinco grandes áreas de exercício profissional: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade – saúde coletiva.

A avaliação envolve situações-problema e apresentação de casos, tendo como referência os conteúdos, habilidades e competências dos cinco grandes eixos da formação e do exercício profissional, bem como os objetos descritos na Matriz de Referência do Revalida, publicada pela Portaria Inep n.º 540, de 17 de setembro de 2020.

Após a aprovação no exame, o ato de apostilamento da revalidação do diploma é atribuição das universidades públicas que aderirem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.