Agroquímica Braido há 70 anos pratica a sustentabilidade

Nilton Valentim



19/12/2021 | 00:01



Muito antes de termos como sustentabilidade e reciclagem serem usados com a naturalidade dos dias atuais, a Agroquímica Braido já praticava tais ações. Desde 1951 a empresa utiliza como matéria-prima itens que normalmente são desprezados pelas pessoas: ossos e sebo.

Com sede em São Caetano desde a fundação, há 70 anos, a empresa utiliza o que ninguém quer para gerar produtos que servem como base para a indústria de rações animais, de cosméticos, limpeza e até combustível.

Hoje, além da unidade na região, a companhia possui outra fábrica em Leme, no Interior do Estado.

“Somos uma empresa familiar e que está na quarta geração. Reciclamos sebo e ossos e transformamos em farinha de carne, que é usada na fabricação de rações, fazemos sebo industrial, transformamos sebo em ácido graxo, ácido estárico, glicerina e ácido oléico”, detalha Nelson Braido, 59 anos, o atual presidente.

A Braido hoje emprega cerca de 400 trabalhadores e faz coleta em mais de 3.000 pontos. Além da confecção dos produtos, Nelson destaca a função da companhia em favor do meio ambiente. “A sustentabilidade está no cerne da nossa empresa. Se não realizássemos esse trabalho, imagina como estariam os aterros sanitários?”, desafia o empresário. “Temos um lema aqui que é: ‘Por uma cidade melhor a gente fica com o osso’”, completa.

Nelson relata que dos insumos que fabrica a partir do sebo surgem produtos que estão na maioria das casas, como xampus, amaciantes de roupas, sabão ou sabonetes. E até biodiesel que move caminhões e ônibus.

O osso, transformado em farinha, está presente nos alimentos para cães, rações para suínos e para galinhas poedeiras.

A tradição de 70 anos no ramo passa de pai para filho. Nelson destaca que a quinta geração da família já está sendo preparada para assumir as funções no grupo. “Quando atingimos uma determinada idade temos de ir para o conselho e dar chance para os mais novos”, comenta o empresário.