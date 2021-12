Dérbi de Mauá marca rodada inaugural da Copinha 2022

Dérek Bittencourt



18/12/2021 | 10:15



A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Consequentemente definiu quais serão as primeiras das seis equipes do Grande ABC a entrarem em campo. E será justamente o dérbi entre Grêmio Mauaense x Mauá FC, pelo Grupo 27, com sede no Estádio Pedro Benedetti. O embate está marcado para o dia 4 de janeiro, a partir das 13h. Locomotiva e Índio ainda terão como adversários na chave Athletico-GO e Volta Redonda, que se enfrentarão no mesmo dia, às 15h15.

Outro time do Grande ABC que estreia no dia 4 é o Santo André – único da região, aliás, a ter um título da competição, em 2003. O Ramalhão inicia sua jornada diante do Osasco Audax, às 17h, no Estádio José Liberatti, em Osasco, pelo Grupo 23. Em seguida, às 19h15, vão a campo Joinville-SC x Camaçariense-BA.

Já no dia 5, o Água Santa é quem vai a campo. A partir das 13h, recebe o Real Ariquemes-RO, no Estádio do Inamar, pelo Grupo 28. Pouco depois, às 15h15, no mesmo local, o Palmeiras mede forças com o Assu-RN. O duelo entre Netuno x Verdão está previsto para dia 11, pela terceira rodada, com transmissão do SporTV.

A partir das 17h, quem estreia é o EC São Bernardo, que mandará os jogos do Grupo 22 no Estádio do Baetão, vai enfrentar o São Bento, em duelo que antecede a partida entre Londrina-PR x Aster Brasil-ES, às 19h15.

Por fim, às 17h15, o São Caetano tem como ponto de partida o duelo com a Desportiva Perilima-PB, no Estádio Anacleto Campanella, pelo Grupo 21. Logo na sequência, a partir das 19h30, no mesmo local, o São Paulo tem encontro marcado com o CSE-AL. O esperado embate do Azulão com o Tricolor será no dia 11, às 19h30, pela terceira rodada, com SporTV.

Será a primeira vez na história que o Grande ABC terá quatro sedes na Copinha. Antes, por duas vezes três cidades tinham recebido partidas: em 2017 (São Bernardo, Diadema e São Caetano) e 2020 (São Bernardo, Mauá e Diadema). Será também o maior número de representantes das sete cidades, com seis equipes.

Há possibilidade de o Grande ABC ser palco de seis sedes em 2023. Afinal, Santo André já confirmou que o Bruno Daniel servirá à competição, enquanto Ribeirão Pires acenou com a possibilidade de colocar o Centro Esportivo Vereador Valentino Redivo, na Vila Gomes, casa do CAD RP.

Baetão

Palco dos jogos do Grupo 22, o local passa por reformas, como troca do gramado sintético e ajustes no sistema de iluminação, o Estádio do Baetão está vetado para jogos da FPF em razão da falta dos laudos AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e da Vigilância Sanitária.