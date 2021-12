Dani Calabresa substitui Rafael Portugal no CAT BBB

18/12/2021 | 09:10



Subiu de cargo? Os fãs do entretenimento não tem um dia de sossego! Ao que parece, Rafael Portugal não vai voltar no ano que vem para apresentar o CAT BBB. Isso porque, de acordo com Carla Bittencourt, o humorista fez tanto sucesso no quadro do reality que Boninho estaria pensando em oferecer um programa próprio para Portugal no Multishow. Sendo assim, Dani Calabresa ficaria com a responsabilidade de assumir o bastão.

Ainda segundo a colunista, a intenção é que Calabresa não apresente a atração do BBB22 sozinha, mas sim em dupla com Paulo Vieira. Enquanto isso, Ana Clara segue apresentando a segunda temporada do Plantão BBB.

Gostaram das novidades ou vão sentir falta das tiradas do Rafael Portugal?