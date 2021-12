Com show de Kevin Durant, Nets dominam e derrotam 76ers; Suns atropelam Wizards

17/12/2021 | 08:00



O Brooklyn Nets derrotou o Philadelphia 76ers por 114 a 105, na rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA, no ginásio Barclays Center, em Nova York. A equipe da casa, que não liderou o placar por apenas dois minutos e oito segundos, dominou o confronto e conquistou a sua quarta vitória consecutiva graças a uma atuação espetacular de Kevin Durant.

O ala dos Nets foi o grande destaque ao flertar com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) ao anotar 34 pontos, 11 rebotes e oito assistências em 39 minutos que esteve em quadra. Blake Griffin contribuiu com 17 pontos e nove rebotes e viu Patty Mills encerrar a noite com 14 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Pelos 76ers, o pivô camaronês Joel Embiid chamou a atenção com 32 pontos, nove rebotes e seis assistências e recebeu a ajuda de Seth Curry (29 pontos e quatro assistências) e de Tobias Harris (11 pontos, sete rebotes e cinco assistências).

Com a vitória, os Nets chegam ao seu 21.º triunfo na temporada 2021-2022 e continuam na liderança isolada da Conferência Leste com 72,4% de aproveitamento. Os 76ers sofrem a sua 15.ª derrota no campeonato, a terceira de forma seguida, e caem para a oitava posição da mesma conferência com 50% de aproveitamento.

No Arizona, o Phoenix Suns passeou. Com uma enorme atuação de toda a equipe, venceu o Washington Wizards por 118 a 98. Mesmo sem Devin Booker, toda a equipe da casa funcionou e oito jogadores anotaram pelo menos 10 pontos. Mais uma vitória tranquila para quem segue no topo do Oeste, com 23 vitórias e cinco derrotas, e batalha com o Golden State Warriors pela melhor campanha da NBA.

Os Wizards seguem dependentes de Bradley Beal. O armador fez tudo que pode e foi o cestinha da partida. Porém, sem ajuda, ficava fácil para a defesa dos Suns reconhecer as movimentações e dobrar a marcação no camisa 3. Sem outra opção, o time de Washington acabava queimando ataques e devolvia a bola para o adversário.

Pelos Suns, destaque para a atuação coletiva que foi impecável. Dentre toda a equipe, pode se destacar o pivô JaVale McGee, o cestinha, que veio do banco de reservas, com 17 pontos e oito rebotes. Além dele, Deandre Ayton brilhou com 15 pontos e 10 rebotes e Chris Paul conseguiu 12 pontos e seis assistências.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers 122 x 113 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 114 x 105 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 103 x 116 New York Knicks

Phoenix Suns 118 x 98 Washington Wizards

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Miami Heat

Atlanta Hawks x Denver Nuggets

Boston Celtics x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies