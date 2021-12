Heitor Agrício

Especial para o Diário do Grande ABC



16/12/2021 | 18:43



Proprietários e Djs das principais danceterias e casas noturnas que balançaram o Grande ABC nos anos 70, 80 e 90 se reencontram para relembrar os velhos tempos. A reunião acontece dia 22, a partir das 17h, no Botequim São Bernardo, antigo Pimenta Bar, na Avenida Índico, 955, no Jardim do Mar.

A confraternização já tem a confirmação de mais de 30 profissionais do meio e está sendo organizada pelos próprios músicos. A iniciativa partiu do DJ e empresário Eurico Júnior, 61 anos, mais conhecido como DJ Coelho. Ele revela que a ideia já vem sendo trabalhada há algum tempo. “Eu já venho tendo esse plano faz tempo, desde antes da pandemia, mas só conseguimos organizar para agora.” O empresário também comenta as expectativas para o encontro: “A reunião vai ser um happy hour, tomar um chope, bater um papo e relembrar os velhos tempos, do jeito que sempre foi, com todo mundo tirando sarro um do outro.”

Além do DJ Coelho, estão confirmados Ricardo Coppini, DJ Cezinha, Dj Cabelo e outros nomes que fizeram sucesso nas décadas passadas, e ainda fazem nos chamados bailes de flashbacks, festas que tem como temática relembrar como eram as noites há algumas décadas. Esses DJs eram responsáveis por embalar as noites de sábado e também as domingueiras em danceterias como Club House, Tênis Clube, Adrenalina, Primeiro de Maio, Tutti Frutti, Rods Plaza, Aramaçan, Coke Luxe, Ocean Drive, Factory, Choppapo, Buso Palace, CEV, Emerald Hill, Meninos FC, Zoster, Amarelo 20, Hipnose, Sunshine, Ilha de Capri, Duboiê, Front 752, Aeroporto e outras.

Embora todos sejam acostumados a fazer shows e se apresentar, as mesas de som não irão funciona, já que a reunião não terá música apresentada pelos envolvidos, já que o intuito é relembrar os velhos tempos, rever amigos de longa data e colocar a conversa em dia.

Nos anos 70, 80, 90 e até início de 2000, era grande a expectativa para a chegada do fim de semana, para ir aos bailes e reencontrar esses Djs nas mesas de som, com luzes, cores e para dançar os famosos ''''''''passinhos''''''''. Mas, desta vez, os fãs de flashback vão ficar com água na boca.