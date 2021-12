Após 33 anos de militância, Alckmin decide deixar o PSDB

Daniel Tossato



Em meio a suspense em relação ao futuro político, o ex-governador do Estado Geraldo Alckmin entregou, ontem, sua carta de desfiliação do PSDB. Ele deixa o partido após 33 anos de militância.

Ainda que não tenha tomado decisão oficial, o agora ex-tucano deverá seguir para o PSB, sigla comandada no Estado pelo ex-vice de Alckmin, Márcio França (PSB), que seria o fiador da chegada do ex-governador, que também tem flertado com o partido de outro aliado político, o PSD, do ex-prefeito da Capital Gilberto Kassab.

Em carta encaminhada ao presidente municipal do PSDB da Capital, Alckmin pede desfiliação do partido. “Geraldo José Alckmin Filho, brasileiro, casado (…), vem, respeitosamente, à presença de vossa senhoria requerer sua desfiliação partidária”, escreveu na missiva.

A movimentação política pode pavimentar o caminho de Alckmin para ser candidato a vice na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à Presidência em 2022. Os dois deverão se encontrar nos próximos dias para debater os rumos da eleição do ano que vem. Márcio França teria dito que há 99% de chances para formação de chapa com Lula e Alckmin.

“É um novo tempo! É tempo de mudança! Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho”, declarou Alckmin em sua rede social.

A desfiliação era dada como certa já há algum tempo, mas protelada pelo ex-governador, que observava as movimentações políticas antes de tomar a decisão. Ele não descarta a possibilidade de disputar novamente o governo do Estado, cargo que já ocupou em quatro oportunidades. Dentro do tucanato, entretanto, entrou em rota de colisão com o atual mandatário no Estado, João Doria (PSDB). Desde então, esteve no ostracismo dentro do partido, o que acelerou sua saída.

Nas redes sociais, o PSDB confirmou a desfiliação de Geraldo Alckmin e relembrou o histórico político do ex-tucano dentro da legenda.

“O ex-governador Geraldo Alckmin, de forma cordial, fez uma ligação ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, confirmando sua desfiliação. Em sua passagem de mais de três décadas pelo PSDB, Alckmin foi deputado federal, vice-governador, governador de São Paulo por quatro vezes, candidato à Presidência por duas vezes e também presidente nacional do partido”, informou a sigla nas redes sociais.



PREFEITOS DA REGIÃO

Dois dos principais líderes do PSDB no Grande ABC, os prefeitos de Santo André, Paulo Serra, e de São Bernardo, Orlando Morando, exaltaram as qualidades de Alckmin e desejaram que o ex-governador continue conquistando êxitos em sua trajetória política.

“O PSDB perde um grande homem público, que deixa um enorme legado partidário e, principalmente, de humildade, conquistas e avanços na gestão pública”, afirmou Paulo Serra.

Já o prefeito de São Bernardo afirmou que respeita a decisão de Geraldo Alckmim e agradeceu a “grande contribuição” que o ex-governador deu ao partido.