Consumidor pretende gastar R$ 510 com a ceia

Nilton Valentim



15/12/2021 | 08:33



Os moradores do Grande ABC estão mais animados para a noite de Natal do que no ano passado. Eles estimam gastar mais com a ceia do que em 2020. Na média, as famílias deve empenhar R$ 510, contra R$ 392 de 2020, um aumento real de 17,5% se considerada a inflação de 10,7% nos últimos 12 meses, segundo a PIC (Pesquisa de Intenção de Compras), realizada pela Universidade Metodista de São Paulo.

Dois dos motivos para esse movimento é o aumento de pessoas vacinadas contra a Covid-19 e a tendência ao menor isolamento, o que ampliará as reuniões familiares para a ceia e elevará o número médio de participantes. “Outro fator explicativo é a inflação, que elevou os preços comparativamente ao ano passado”, aponta o professor Sandro Maskio, coordenador de pesquisa do Observatório Econômico da Metodista.

Quanto à composição da ceia, não houve alterações significativas em relação a 2020, à exceção da ampliação da preferência pelo pernil assado, possivelmente pela redução do preço da carne suína ao longo de 2021 de aproximadamente 6% até novembro, frente à inflação de 9,26% no mesmo período, segundo o IPCA-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A liderança, contudo, continua com as tradicionais aves assadas (14,3% das preferências), seguidas pelo pernil (12,9%), farofas (12,6%), panetone (11,7%), frutas (10,7%) e pavês (10%).

A maioria das famílias (53,9%) deverá realizar a ceia na própria casa. A proporção de consumidores que declararam que gastarão acima de R$ 500 (57,4% dos entrevistados) mais que dobrou neste ano em comparação com o ano passado (28,1%), puxada especialmente por famílias com renda entre dez e 20 salários mínimos. A pesquisa envolve 358 questionários validados no Grande ABC. O estudo apresenta margem de erro de 4,3 pontos percentuais, com 95% de confiança.