Esposa de Alec Baldwin diz que ator a mandou calar a boca durante parto: Ele percebeu que parecia um babaca

14/12/2021 | 11:11



Hilary Baldwin surpreendeu os seguidores ao compartilhar nos Stories do Instagram um ato de insensibilidade e violência verbal do marido. A esposa de Alec Baldwin contou que o ator mandou que ela calasse a boca durante o parto de Rafael Baldwin, de seis anos de idade, um dos seis filhos do casal.

A professora de ioga, de 37 anos de idade, postou o desabafo como legenda ao print de uma matéria que contava o caso de uma mulher que percebeu que o seu casamento estava arruinado quando o marido a mandou calar a boca durante o parto.

O Alec me mandou ficar quieta durante o parto do Rafa? Ele estava no telefone: Cale a boca! Não dá pra segurar a onda? Assim que falou, ele percebeu que parecia um babaca e se encolheu, escreveu Hilaria com um emoji de risos.

Mantive o casamento. Tive mais 522 bebês depois. Deixei ele entrar depois da peridural (anestesia). Vou preservá-los dos detalhes da minha reação por enquanto. Mas nunca mais voltou a acontecer, finalizou.

O relato veio à público durante um momento turbulento da vida de Alec, que enfrenta a comoção pública com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. A tragédia, que ocorreu no set de Rust, foi resultado de um tiro acidental partindo de uma arma cenográfica portada por Baldwin e erroneamente carregada. Desde o ocorrido, Hilaria é aberta sobre as lutas que enfrentam como casal e demonstra forte apoio ao marido que passa por uma situação delicada.