Marcos Oliveira, o eterno Beiçola, de A Grande Família, fala sobre seu estado de saúde: Estou me recuperando

14/12/2021 | 10:10



Marcos Oliveira, 69 anos de idade, utilizou a sua conta no Instagram no último domingo, dia 12, para contar sobre o seu estado de saúde. O eterno Beiçola, de A Grande Família, da TV Globo, explicou para os seus seguidores que passou por uma cirurgia - ele foi internado no início de dezembro, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, em decorrência de um problema urinário.

Já fui operado! Estou me recuperando e aguardando o Natal! Obrigado por todo carinho e orações de vocês meus fãs e amigos. Um beijo gente! Força pra nós, falou o artista.

Ele ainda aproveitou para divulgar a sua participação em uma série comercial, Farofadas de Natal, que estreou no Globoplay.

Oi gente! Passando pra avisar que amanhã 13/12 estreia a #FarofadasdeNatal do @guaranaantarctica. Sigam o perfil do Guaraná mais amado do Brasil pra conhecer a autêntica família brasileira no Natal.

Agora eu sou o tiozão do pavê!!! kkkkkk Acabou a era do pastel! kkkkkkkk Fiz essa campanha com um elenco muito querido. É amanhã a estreia!, contou.