Four Seasons anuncia mais roteiros em jato privado

A Four Seasons Hotels and Resorts, rede de hotelaria de luxo, anunciou alguns roteiros especiais que serão realizados a bordo de seu jato privado em 2023. Os itinerários foram desenhados por curadores experts, e oferecem aos viajantes a chance de explorar uma coleção de destinos de sonho sem sobressaltos, sem o stress dos voos comerciais, sem conexões e sem atrasos.

Todos os itinerários de 2022 e 2023 serão realizados a bordo do Four Seasons Private Jet. A nova aeronave Airbus A321neo-LR foi totalmente customizada e oferece a cabine mais larga e alta de sua classe. O interior, com 48 lugares, foi reconfigurado para proporcionar ainda mais conforto, dando aos hóspedes o maior espaço possível para se acomodarem e se sentirem em casa.

Viagens em jato privado

As viagens programadas para 2023 se seguem a três roteiros do Private Jet que esgotaram as vendas em 2022: o World of Adventures 2022, o Ancient Explorer Setembro 2022 e o Ancient Explorer Outubro 2022. Mas ainda há vagas limitadas no itinerário Uncharted Discovery 2022, um roteiro totalmente novo que atravessa o espetacular Hemisfério Sul, explorando as maravilhas rústicas da Antártica, os mistérios da majestosa Machu Picchu (Peru) e os ritmos e sabores envolventes da América do Sul.

Abaixo, confira os itinerários para 2023:

African Wonders

28 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023 e de 1 a 13 de agosto de 2023: Atenas (Grécia) – Pirâmides de Gizé (Egito, passeio de um dia) – Serengeti (Tanzânia) – Ilhas Maurício – Ruanda – Cataratas de Vitória (Zâmbia, passeio de um dia) – Joanesburgo (África do Sul).

A viagem começa no coração histórico de Atenas, em um passeio guiado privativo pela Acrópole e o Parthenon. Em seguida, o grupo visita as pirâmides centenárias de Gizé, no Egito. Esses momentos mágicos são celebrados com um jantar na savana, à luz de tochas, precedido por drinques ao pôr do sol e apresentações de guerreiros Masai, os guardiões do Parque Nacional de Serengeti.

Em Maurício, é possível explorar as lagoas escondidas nas ilhas de caiaque, mergulhar de snorkel entre barreiras de coral e fazer uma aula de culinária com um chef especialista do Four Seasons. Também dá para embarcar em um trekking para ver gorilas nas florestas de Ruanda, junto com os cientistas e veterinários locais que cuidam dos primatas ameaçados do país.

As Cataratas de Vitória, no Zâmbia, que os moradores apelidaram “a fumaça que trovoa”, também oferecem muita diversão. No final da viagem, o pessoal degusta um delicioso brunch em Joanesburgo.

Timeless Encounters

17 de abril a 10 de maio de 2023: Oahu (EUA) – Bora Bora (Polinésia Francesa) – Sydney (Austrália) – Bali (Indonésia) – Chiang Mai ou Chiang Rai (Tailândia) – Taj Mahal (Índia, passeio de um dia) – Dubai (Emirados Árabes) – Florença (Itália) – Londres (Inglaterra)

Partindo do Havaí, os viajantes embarcam em uma jornada espiritual até o extremo oeste de Oahu para ouvir as fábulas de um contador de histórias reverenciado localmente, seguidas por uma tradicional hula. Depois, divertem-se em um safári guiado de mergulho com snorkel em Bora Bora, antes de voar até a Austrália para conhecer os bastidores da Sydney Opera House.

É possível fazer aula de pintura em batik ou rafting pelo rio mais longo de Bali. O roteiro também passa por Chiang Mai e Chiang Rai, primeiras capitais do antigo reino de Lanna, na Tailândia, com seus templos mágicos, suas lindas selvas e sua cultura ancestral. Outra atração é a visita ao Taj Mahal, sem filas longas nem aglomerações, usando o aeroporto privativo de Agra.

Em Dubai, o grupo se deslumbra com a vista espetacular do pôr do sol sobre o Golfo Árabe, visto do 122º andar do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Em Florença, dá para saborear a culinária refinadíssima da região e contemplar o Davi de Michelângelo em uma visita exclusiva. Para terminar, os viajantes assistem ao espetáculo Shakespeare’s Globe Theatre, dos bastidores, em Londres.

International Intrigue

3 a 26 de março de 2023: Seattle (EUA) – Quioto (Japão) – Hoi An (Vietnã) – Maldivas – Serengeti (Tanzânia) – Marrakesh (Marrocos) – Budapeste (Hungria) – São Petersburgo (Rússia) – Paris (França)

O roteiro a bordo do jato privado é ideal para quem busca uma imersão cultural por quatro continentes. De vislumbres do suntuoso passado imperial da Rússia a uma aula de espada samurai em Quioto.