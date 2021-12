Diadema compra prédio de faculdade por R$ 21 milhões

Daniel Tossato



Em meio a problemas estruturais por falta de manutenção em prédios que abrigam escolas municipais, a Prefeitura de Diadema, sob comando do prefeito José de Filippi Júnior (PT), comprou prédio da FAD (Faculdade de Diadema) por pouco mais de R$ 21 milhões.

Conforme informações disponibilizadas no Portal da Transparência da cidade, a administração afirma que o “imóvel é destinado à instalação da sede da Secretaria de Educação, centro de formação de professores e uma unidade escolar para atendimento de educação infantil e fundamental”, aponta o documento a que o Diário teve acesso, onde consta também o valor da compra: R$ 21,020 milhões.

Ainda segundo o contrato, a liquidação para a compra do imóvel ocorreu no dia 6 de dezembro, e o pagamento foi feito no dia 9 do mesmo mês, em parcela única. O prédio da FAD, que agora pertence à administração de Diadema, fica na Avenida Alda, 832, próximo à região central da cidade.

A compra do imóvel aparece em meio a problemas de falta de manutenção em prédios que abrigam aulas do ensino municipal. Ao longo do ano, o Diário veiculou reportagens que expunham alguns dos problemas enfrentados pelos alunos da rede, assim como os professores e também pais de estudantes. Em agosto, por exemplo, a Prefeitura de Diadema reduziu parte da alimentação que era entregue aos alunos e passou a distribuir apenas leite, frutas e bolo como merenda. A mudança revoltou os pais, já que em meio a estudantes que recebem o lanche estão crianças em situação de vulnerabilidade e que normalmente só se alimentam com o que é dado nas escolas.

Em setembro último, a gestão Filippi apresentou projeto de construção do Quarteirão da Educação, que prevê aporte de R$ 90 milhões em obra prevista para ser entregue no ano que vem. Segundo o projeto, o espaço vai abrigar, além de salas de aula, área de teatro, estúdio audiovisual, quadras esportivas e piscinas.



DEMANDA

Por meio de nota, a Prefeitura de Diadema confirmou a aquisição do imóvel e alegou que a compra faz parte de programa para atender à demanda da região do Centro por vagas na rede de ensino.

“O imóvel situado na Avenida Alda, 832, no Centro de Diadema, abrigará um grande centro educacional com: centro de formação de professores; centro de memória da educação de Diadema; biblioteca de formação; núcleo social de atenção às vulnerabilidades educacionais; Secretaria de Educação; e uma Emeb (Escola Municipal de Educação Básica). A compra decorre da demanda de vagas na região central e da necessidade de espaço para atendimento de escolas em construção e reforma. A escola servirá como pulmão para receber inicialmente os estudantes da Emeb Quintanilha, que será demolida para construção do Quarteirão da Educação. Depois, a escola deverá atender à demanda por vagas na região oriundas de novos empreendimentos”, declarou a Prefeitura.