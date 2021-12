Miss Universo 2021: Teresa Santos fica fora das finais; indiana vence o concurso

13/12/2021 | 10:44



Teresa Santos não avançou para as etapas finais do Miss Universo 2021 na noite deste domingo, 12, em Israel, onde ocorreu a celebração internacional. A cearense conquistou o concurso no Brasil em novembro. Em uma série de stories no Instagram, Teresa agradeceu pela torcida recebida. "Dizer que estou muito grata por tudo o que eu vivi aqui, por essa oportunidade. Nunca na minha vida imaginei que eu estaria aqui hoje e meu coração está prestes a explodir de tanta gratidão. Infelizmente as coisas não acontecem como a gente quer ou imagina, mas eu aceito tudo o que Deus tem pra mim", declarou.

A indiana Harnaaz Sandhu foi eleita a nova Miss Universo 2021. Esta é a terceira vez que a Índia vence o concurso, que celebrou sua 70ª edição em Eilat, Israel. Sobre a derrota, Teresa Santos afirmou: tenho muita segurança e tranquilidade de que fiz um trabalho impecável antes, durante a após o confinamento. Minha consciência está muito tranquila! Sei que dei o meu máximo e melhor. O mais importante é ser grato mesmo quando as coisas não saem do jeito que você esperava. Independente de qualquer coisa, estou muito feliz de ter vivido isso. Quero dizer que estou bem", garantiu a miss Brasil.

O perfil oficial do concurso no Brasil fez uma homenagem a Teresa Santos. "Você trilhou um caminho lindo, com grandes momentos, emoções e aprendizados. Obrigado pela sua dedicação, Teresa Santos. Estamos todos muito orgulhosos de você, Golden Girl!", diz o comunicado no Instagram.