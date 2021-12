Pela 1ª vez na Liga Europa, Barcelona enfrenta o Napoli em fase eliminatória

13/12/2021 | 09:50



Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões ao ficar em terceiro lugar em seu grupo, atrás de Bayern de Munique e Benfica, o Barcelona terá a sua primeira experiência na Liga Europa desde que essa competição - antigamente era Copa da Uefa - passou a ter esse nome. E em uma fase de playoffs, que antecede as oitavas de final, terá pela frente o Napoli, que até duas rodadas atrás liderava o Campeonato Italiano.

A Uefa sorteou nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, os confrontos dos playoffs da Liga Europa que definem os outros oito classificados para as oitavas de final, onde já estão os primeiros colocados da fase de grupos do torneio.

Barcelona e Napoli se enfrentaram recentemente pela Liga dos Campeões. Pelas oitavas de final da temporada 2019/2020, os dois clubes empataram por 1 a 1, em Nápoles, em fevereiro de 2020, e depois de uma parada no calendário por causa da pandemia do novo coronavírus, duelaram em Barcelona, em agosto, com vitória dos espanhóis por 3 a 1, no estádio Nou Camp.

Este foi o primeiro sorteio com o novo formato dos playoffs da Liga Europa. As equipes que terminaram a fase de grupos em primeiro lugar avançaram diretamente para as oitavas de final. São os casos de Lyon-FRA, Monaco-FRA, Spartak Moscou-RUS, Eintracht Frankfurt-ALE, Galatasaray-TUR, Estrela Vermelha-SER, Bayern Leverkusen-ALE e West Ham-ING.

Porém, as equipes que terminaram a fase de grupos League em segundo lugar terão que jogar os playoffs contra os times que encerraram a fase de grupos da Liga dos Campeões em terceiro com a presença de equipes de tradição como Borussia Dortmund, RB Leipzig e Porto, além do Barcelona. Os vencedores estarão presentes em um novo sorteio no final de fevereiro para as oitavas de final.

Em outros duelos destes playoffs, destaques para Rangers, da Escócia, contra o Borussia Dortmund; Lazio, da Itália, contra o Porto; e Real Sociedad, da Espanha, contra o RB Leipzig. Os jogos de ida serão no dia 17 de fevereiro e os de volta acontecem uma semana depois, no dia 24. O sorteio das oitavas de final acontece no dia 25 de fevereiro. A grande final será no dia 18 de maio, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.

Confira os confrontos dos playoffs da Liga Europa:

Dínamo Zagreb-CRO x Sevilla-ESP

Olympiakos-GRE x Atalanta-ITA

Real Sociedad-ESP x RB Leipzig-ALE

Napoli-ITA x Barcelona-ESP

Betis-ESP x Zenit St.Petersburg-RUS

Rangers-ESC x Borussia Dortmund-ALE

Braga-POR x Sheriff-MOL

Lazio-ITA x Porto-POR