Branco Mello, do Titãs, recebe alta após ficar um mês internado para tratamento de câncer

13/12/2021 | 09:10



Afastado dos shows, o cantor e baixista do Titãs, Branco Mello, de 59 anos de idade, teve alta do hospital no último sábado, dia 11. O músico estava internado para o tratamento de um câncer reincidente após passar por uma cirurgia na hipofaringe em novembro deste ano.

Nas redes sociais, ele escreveu:

Olá, amigos! Depois de 32 dias no hospital, finalmente estamos em casa para continuar a recuperação da minha cirurgia! Leio sempre todos os recados e fico muito feliz com a torcida e cada palavra de vocês! Muito, muito obrigado!

Mello, que tem sido substituído pelo baixista Caio Góes Neves, recebeu até visita do amigo de banda Sérgio Britto e de Malu Mader.