Cooperativa recebe aporte de R$370 mil

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



13/12/2021 | 08:54



O processo de reciclagem na comunidade Vila Nova Conquista, em Diadema, deve aumentar sua produção nos próximos meses. A cooperativa de reciclagem Nova Conquista, que realiza a coleta e separação dos materiais no bairro, recebeu na última semana investimento de R$ 370 mil em novos equipamentos, veículos para o transporte dos materiais e reforma geral das instalações: pintura interna e externa, alvenaria, expansão da área coberta e adequação da rede elétrica.

A iniciativa social faz parte do projeto Eco Conquista, parceria do Paço de Diadema com a empresa IMCD Brasil, que opera um armazém de distribuição e laboratórios de aplicação técnica no mesmo bairro. A entrega dos equipamentos ocorreu no dia 7 deste mês e deve ampliar a capacidade de produção anual de 90 para 200 toneladas. Entre os equipamentos doados estão: prensa enfardadeira, triturador de vidro, mesa de triagem para separação dos materiais, computador e três triciclos de carga para coleta de recicláveis na comunidade.

Além da ampliação, o investimento também deverá aumentar a segurança dos cooperados, já que o processo de reciclagem do vidro era realizado manualmente. A catadora, Maria Benedita Faria, 54 anos, explica que diversos cooperados já se cortaram por conta do vidro, mesmo utilizando os equipamentos de proteção individual, “Com a trituradora de vidro iremos trabalhar com mais segurança e sem acidentes”, conta a cooperada, que não consegue esconder a alegria com a chegada dos novos equipamentos.

“Agora vamos poder coletar e triar mais materiais, e consequentemente irá aumentar a renda de todos que trabalham na cooperativa. As pessoas não valorizam a reciclagem, para muitos é apenas lixo, mas muita gente vive desses resíduos descartados. Além disso, a reciclagem também ajuda a preservar o meio ambiente, de alguma forma estamos contribuindo com a cidade”, declara orgulhosa a cooperada, que trabalha há mais de 15 anos na área.

A cooperativa Nova Conquista realiza a coleta de recicláveis porta a porta na região, além de receber materiais de algumas empresas privadas da cidade. Ivan de Souza Silva, 40, cooperado há quatro anos, conta que realizou um trabalho de educação ambiental pelo bairro para incentivar a separação dos resíduos recicláveis dos orgânicos. “Passei de casa em casa pedindo para que os moradores separassem o reciclável do lixo comum, e hoje a comunidade contribui bastante. Eles deixam tudo separado para coleta, que ocorre três vezes por semana”, explica Silva.

AÇÕES AMBIENTAIS

O projeto Eco Conquista também pretende investir em outras iniciativas ambientais na cidade. O presidente da IMCD Brasil, Nicolas Kaufmann explica que o objetivo do programa é melhorar a comunidade ao entorno onde a empresa está inserida.

A fim de incentivar o descarte correto dos recicláveis e aumentar o volume de material recebido na cooperativa, nos próximos meses serão instalados 14 pontos de coleta de recicláveis no bairro Vila Nova Conquista e na Praça do Paço. “ Acreditamos no poder da educação, e por isso também serão oferecidas no próximo ano, entre janeiro e fevereiro, cerca de 40 horas de aula de educação ambiental para alunos e lojistas do bairro. Buscamos com essa ação aumentar a conscientização dos moradores”, declarou Nicolas Kaufmann.

Em parceria com a Prefeitura de Diadema, o projeto também promoveu a reforma da quadra esportiva, ao lado da cooperativa, com pintura, troca de alambrado, construção de banheiros e de rampas de acessibilidade.

Nos próximos meses a parceria público privado também realizará o plantio de 136 árvores pela comunidade Vila Nova Conquista e na Praça do Paço.

EVENTO COMUNITÁRIO NO PARQUE DO PAÇO

No último sábado, a Prefeitura de Diadema em parceria com a empresa IMCD Brasil, promoveu evento comunitário no Parque do Paço para lançar oficialmente o projeto social Eco Conquista. A cerimônia ofereceu para o público que esteve presente diversas atividades, como aulas de decoração e contação de histórias, produção de de brinquedos de plástico PET, teatro de bonecos, exposição sobre educação ambiental e feira de adoção de animais.

As crianças da Creche Associação Abenco, localizada na Nova Conquista, fizeram uma apresentação musical temática sobre a separação correta dos recicláveis. "Jogue papel no cesto azul, metal no amarelo, vidro no verde e plástico no vermelho. Vamos reciclar e proteger o meio ambiente", ensinou a canção.

Durante o evento, o prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, ressaltou a importância da parceria público privado. “O coletivo é que sustenta qualquer instituição e essa parceria vai nos deixar ainda mais fortalecidos. É um exemplo que a IMCD está dando para centenas de outras organizações e empresas que possam ter essa mesma consciência e responsabilidade social, de participação e pertencimento a uma comunidade”, afirmou.