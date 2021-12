Skyglass Canela anima os roteiros do Natal Luz e Sonho de Natal

Redação

Do Rota de Férias



13/12/2021 | 07:55



O Skyglass Canela, primeira plataforma de vidro da América Latina e uma das maiores do mundo, já entrou no clima de Natal. Localizada em meio a um dos mais espetaculares cenários do Rio Grande do Sul, a atração anima os roteiros do Natal Luz, que acontece em Gramado, e do Sonho de Natal, em Canela.

Skyglass Canela

Com decorações natalinas por toda a sua estrutura, o Skyglass inova ao apresentar duas formas de contemplar a natureza. O visitante pode caminhar por cima do vidro e admirar uma vista inesquecível ou optar pela experiência “Abusado”, um passeio de monotrilho suspenso com 10 lugares a 360 metros de altura sobre o nível do Rio Caí.

Já para os amantes de história, o empreendimento conta com o Memorial do Ferro de Passar, que reúne um acervo com mais de 400 exemplares, além de loja de souvenirs, playground, lanchonetes e estacionamento.

Com capacidade para receber três mil pessoas por dia, o espaço funciona das 9h às 18h e tem ingressos a partir de R$ 100, que podem ser adquiridos em seu site, na bilheteria ou por meio de parceiros.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de viajar para conhecer o Skyglass Canela, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.