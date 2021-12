O bolso do contribuinte

Do Diário do Grande ABC



12/12/2021 | 00:02



Os presidente das câmaras municipais resolveram apertar o cinto e adotar uma linha mais austera quanto aos gastos públicos, do dinheiro que vem do contribuinte das sete cidades. E parece que deu resultado. Reportagem desta edição do Diário mostra levantamento com os números dos legislativos que foram repassados de volta às prefeituras do Grande ABC neste ano.

Nas contas passadas pelos parlamentares, foram repassados de volta aos cofres dos executivos R$ 43,3 milhões, valor 15,1% acima do que foi retornado para os governos municipais em 2020, que alcançou a marca de R$ 37,7 milhões.

A Casa que mais retornou recursos foi Santo André, com a devolução de R$ 22 milhões para Prefeitura, número 21,5% superior ao que foi colocado de volta nos cofres municipais no ano passado. Em São Bernardo, o montante devolvido pela Câmara chega a casa de R$ 15 milhões.

Os motivos alegados para justificar a alta nos repasses são parecidos entre os legislativos: garantir mais recursos para cada prefeitura reforçar as ações de combate à pandemia da Covid-19. De fato, os governos municipais precisaram garantir mais investimentos na saúde para equilibrar atendimentos e suportar a demanda que ainda foi alta pelo menos no primeiro semestre do ano.

Outra razão apontada pelos presidentes das câmaras foi a busca por mais economia nos contratos de prestação de serviço e redução de despesas do dia-a-dia.

Isso tudo é positivo, mas vale também um recado: não dá para também economizar a todo custo e afetar o andamento dos trabalhos legislativos. É preciso responsabilidade tanto nos gastos quanto na economia, já que são recursos que, em tese, estavam destinados para alguma ação. E, principalmente, transparência por parte dos políticos. Dizer onde gastou e no que economizou do dinheiro que sai do bolso do cidadão do Grande ABC todos os anos é obrigação. A população elegeu os vereadores para isso.