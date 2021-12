Em Mauá, usuários reclamam de ônibus

Daniel Tossato



11/12/2021 | 00:24



Beneficiada pela Prefeitura de Mauá com 50% de desconto no ISS (Imposto Sobre Serviços), a Suzantur continua a ser alvo de críticas por parte de usuários de ônibus descontentes com a baixa qualidade do serviço de transporte municipal. Responsável pela operação do sistema, a empresa foi contemplada com redução de 4% para 2% na taxa do ISS, por meio de projeto do prefeito Marcelo Oliveira (PT). Oito dias antes de beneficiar a concessionária, o petista visitou a sede da firma e até postou imagens em suas redes sociais.

“Estive nesta quarta-feira, 10 de novembro, na garagem da Suzantur, localizada no Jardim Zaíra. Agradeço ao Claudinei Brogliato e ao Robson Francisco, da Suzantur, pela recepção”, declarou o prefeito durante visita.

A equipe do Diário esteve no terminal rodoviário de Mauá, ontem, e testemunhou a indignação de moradores que utilizam os ônibus da Suzantur. Entre as reclamações mais comuns estão a falta de educação dos motoristas e precárias condições dos coletivos.

Apesar de ter beneficiado a Suzantur, o projeto que foi aprovado a toque de caixa pelo Legislativo não cobra da empresa sequer uma ação de contrapartida que poderia beneficiar usuários, como aumento da frota, a fim de diminuir a espera nos pontos de ônibus ou até mesmo no treinamento de profissionais. Com a isenção concedida pelo prefeito, a renúncia fiscal atinge R$ 3 milhões ao ano.

A justificativa apresentada pela gestão Oliveira, no projeto, é a de que a empresa foi fortemente impactada pela pandemia da Covid-19, com redução de número de passageiros e na arrecadação. No Legislativo, dois vereadores foram contra a concessão da redução do ISS: Sargento Simões (Podemos) e Admir Jacomussi (Patriota). Presidente da casa, Zé Carlos Nova Era (PL) não votou. A proposta foi avalizada pela Câmara em dois turnos, no mesmo dia, sem que houvesse debate. Dessa forma, o ISS da empresa caiu de 4% para 2%. Simões prometeu acionar o MP (Ministério Público) para apurar por que o projeto beneficia só a Suzantur, na medida em que comerciantes também foram afetados.

Ao Diário, a explicação do Executivo de Mauá, porém, foi outra, e que não está no projeto. A gestão alega que a redução do ISS pretende evitar disputa judicial e bloqueios financeiros. No começo do ano, a Suzantur pediu na Justiça reposição de perdas econômicas decorrentes da pandemia.