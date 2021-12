4 hotéis de charme para passar o Natal e o Ano Novo no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



09/12/2021 | 15:55



Hotéis de charme são sempre boas pedidas para passar o Natal e o Réveillon no Brasil. Há opções com ceias e programações especiais em diversas regiões do país, com direito a glamping e até festa em rooftop.

Hotéis de charme para as festas de fim de ano

Confira quatro hotéis de charme para passar as festas de fim de ano no Brasil.

Parador, em Cambará do Sul (RS) Hotel Alpestre, em Gramado (RS) Yoo2, no Rio de Janeiro (RJ) Royal Tulip Brasília Alvorada, em Brasília (DF)

—

Parador, em Cambará do Sul (RS)

O Parador se enquadra na categoria glamping , unção das palavras glamour e camping. Ali, as acomodações têm formato de barracas térmicas, mas com luxo e conforto, sem contar os serviços de um hotel de alto padrão. O hotel fica em uma fazenda, entre a cidade e um dos principais cânions locais, o Itaimbezinho

Quanto custa

O pacote para o Natal, de 22 a 26 de dezembro, custa a partir de R$ 7.731 para duas pessoas em barraca de luxo, com café da manhã, chá da tarde e ceia/programação especial de Natal.

Faça aqui sua reserva no Parador

—

Hotel Alpestre, em Gramado (RS)

O Hotel Alpestre já está todo enfeitado para o Natal. Decorado com árvores, guirlandas, bolas, laços vermelhos e bonecos, o local é uma boa pedida para quem viaja em família. Para o final do ano, há uma programação com atividades diárias para as crianças, como caça ao tesouro, jogo da memória gigante, hortinha do Alceu, camarim da Lola, culinária infantil e cine pizza

Quanto custa

O pacote de seis diárias, de 20 a 26 de dezembro, sai por R$ 9.500 em quarto duplo. Inclui café da manhã.

Faça aqui sua reserva no Hotel Alpestre

—

Yoo2, no Rio de Janeiro (RJ)

Moderninho e com vista privilegiada para a praia de Botafogo, o Yoo2 está com ceias especiais para o Natal e o Ano Novo. No Natal, ela será servida no Cariocally Resto&Bar. No Réveillon, por sua vez, dá para optar entre a ceia no Cariocally ou a festa no The Rooftop, com bar de tapas e DJ. Quem quiser pode fechar um combo com o jantar e o evento e curtir a celebração toda por lá.

Quanto custa

A ceia de Natal sai por R$ 215 mais 10% (inclui buffet self service e bebidas não alcoólicas – água, refrigerante e sucos). A de Ano Novo, por sua vez, custa 489 mais 10% (inclui serviço de buffet assistido, bebidas não alcoólicas e espumante). Já a festa de fim de ano no rooftop custa R$ 849 mais 10% (inclui serviço de tapas de 20h às 1h00, bebidas não alcoólicas, gin tônica, chope e espumante italiano servidos das 20h até às 2h). O combo do jantar e da festa de Réveillon sai por R$ 1.149 + 10% por pessoa.

Faça aqui sua reserva no Yoo2

—

Royal Tulip Brasília Alvorada, em Brasília (DF)

Para quem deseja virar o Réveillon na capital do país, às margens do lago Paranoá, este hotel promoverá a festa “Vida”. Realizado ao ar livre, o evento vai contar com jantar especial no Salão Ballroom, brinde com espumante (não incluindo as demais bebidas alcoólicas), queima de fogos e três atrações musicais animarão a festa, incluindo uma bateria de escola de samba. Perfeito para entrar em 2022 em um hotel de charme no Brasil.

Faça aqui sua reserva no Royal Tulip Brasília Alvorada