Aos 43 anos de idade, Carolina Dieckmann nega que pareça estar com 20: Estou bem

09/12/2021 | 13:10



Carolina Dieckmann abriu a caixinha de perguntas do Instagram Stories e respondeu algumas perguntas de seus fãs e seguidores, curiosos sobre a vida pessoal e profissional da atriz.

Ela, que está com 43 anos de idade, rejeitou o título de carinha de 20 anos e falou que já teve problemas com o próprio corpo quando adolescente e até odiou as próprias curvas.

- Eu não pareço que tenho 20 anos, não. Mas eu acho que pareço que estou bem, feliz aos 43 anos, feliz.

Sobre seu peso, ela disparou:

- Eu não sei quanto estou pesando e eu amo não saber o quanto estou pesando. Eu odiava meu corpo quando eu era adolescente. Acho tão maravilhoso tudo que está se discutindo sobre isso.

Carolina, que fez mistério sobre seu próximo trabalho, também entregou o que a mais deixa irritada:

Sabe o que me irrita? Mentira. Nunca gostei. Não sei por que a pessoa mente. Mas o que eu fui fazendo: fui diminuindo o convívio com pessoas que têm hábito de mentir. E aí é muito bom quando a gente consegue entender o que a gente não quer perto da gente. E a gente se afasta e está tudo bem.

E também o que a estressa com facilidade:

- Obviamente que tem coisas que me deixam estressada e não consigo controlar na hora. Mas tento respirar, entender e chegar à conclusão de que meu estresse não vai me ajudar a resolver o meu problema. E aí que você começa a dar a volta por cima. Sempre procuro fazer um balanço no final do dia: das coisas que aprendi, das que quero fazer de novo, das que não quero mais fazer.