Onde fazer turismo de aventura no interior de São Paulo

09/12/2021



Para quem gosta de turismo de aventura, o interior de São Paulo é um prato cheio. Os nove municípios que compõem o Circuito das Águas Paulista, por exemplo, oferecem experiências do gênero em meio aos vales verdejantes, rios e montanhas em que se concentram.

Turismo de aventura no interior de São Paulo

Cidades como Socorro e Amparo é possível fazer voos livres e tirolesa, respectivamente. Confira outras opções de turismo de aventura no interior de São Paulo.

Amparo

A Reserva Ecológica Serra dos Feixos, também conhecida como “Mundão das Trilhas”, atrai muitos aventureiros para Amparo. Atravessar o Rio Camanducaia em balsa ou tirolesa serve como um bom aperitivo para explorar a região.

Vigiada por uma montanha em que o topo atinge 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, a cidade oferece experiências como trekking, rapel, passeios em cavernas, piscina natural, cachoeiras, área de camping selvagem e semi-selvagem, churrasqueira, e locais próprios para piquenique.

São mais 314 mil m² de área verde, com mais de 5 km de trilhas espalhadas em 25 percursos diferentes com níveis de caminhada leve, média e forçada. Alguns deles passam por vales, piscinas naturais e cavernas.

Águas de Lindóia

Águas de Lindóia é um excelente destino para os fãs de ecoturismo. No Parque Lindóia Aventura, é possível fazer rafting, tirolesa aquática, rapel, cascading, arvorismo, trekking, voo livre, trilhas ecológicas e paintball. No 7 Quedas Adventure, por sua vez, dá para fazer passeios a cavalo, arvorismo, tours com UTV’s, de trenzinho, trilhas e também tirolesa.

A Fazenda Morro Pelado é outro bom destino de turismo de aventura em São Paulo. Quem vai até lá pode fazer passeio a cavalo e encontra quadriciclos, campo de paintball, tirolesa e lago para pesca. De quebra, ainda dá para passar no Café da Vovó no fim da tarde, que serve café e bolo caipira.

Holambra

Holambra, a cidade das flores, é um ótimo destino para quem gosta de pedalar. As estradas vicinais, onde estão as diversas plantações e estufas de flores, servem como percursos.

Outra atração de ecoturismo na região é o Sítio Estrela do Leste Arurá, onde é possível observar uma criação de jacarés-de-papo-amarelo, que vivem em piscinas desenvolvidas só para eles. O local, que preserva características da Mata Atlântica, é credenciado pelo Ibama.

Jaguariúna

O Naga Cable Park, em Jaguariúna, é um destino e tanto para quem gosta de esportes aquáticos, com ou sem adrenalina. No local, iniciantes e pessoas mais expierientes podem praticar wakeboard, wakeskate, kneeboard e esqui aquático. Para as crianças, há o Naga Floats, um parque aquático de flutuantes infláveis coloridos.

Lindóia

Quem gosta de pescar se dá bem em Lindóia. O Rio do Peixe, que corta o município, conta com diversos tipos de peixes, com destaque para os corimbatás. Os fãs de quedas d’água, por sua vez, podem explorar as cachoeiras do Fecho, dos Costas e do Salto. Outra boa dica é visitar as ilhas do Padre e dos Amores.

Monte Alegre do Sul

Além de deliciosas estradas na zona rural nas quais dá para passear de bike, a cidade abriga o espaço “Radicais Natureza”, que oferece atividades como rapel, quadriciclo, arvorismo, trilhas em meio a mata, rafiting e tours com jipe. O melhor de tudo é que esse espaço em Monte Alegre do Sul é dog-friendly.

Pedreira

As lindas paisagens de Pedreira convidam os visitantes para caminhadas, passeios a cavalo ou rotas de cicloturismo. O local também é um importante centro de compras de artesanato no interior de São Paulo.

Serra Negra

Em Serra Negra é possível fazer passeios de balões e ar quente. Quem também se dá bem por lá são os jipeiros, que encontram diversas trilhas. Em noites de lua cheia, os passeios ganham ainda um certo ar de mistério.

Socorro

A capital da aventura do Circuito das Águas Paulista e um dos principais destinos para fazer turismo de aventura perto da capital paulista é rica em opções de lazer. Em Socorro, as atrações vão de um simples passeio a cavalo até voos livres, passando por rapel, passeios de triciclos, rafting em corredeiras de diversos graus de dificuldade e tirolesas. A região é palco ainda de uma tirolesa com 1 km de extensão bem na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.