11 ilhas do litoral norte de São Paulo que você precisa conhecer

Redação

Do Rota de Férias



08/12/2021 | 15:55



As ilhas do litoral norte de São Paulo são um complemento perfeito para quem costuma se encantar com as cidades costeiras da região, como Ubatuba e São Sebastião. Algumas são perfeitas para mergulhar, enquanto outras são indicadas para quem deseja se isolar em contato com a natureza.

Ilhas do litoral norte de São Paulo

Confira 11 ilhas do litoral norte de São Paulo que valem a visita.

Alcatrazes | Prefeitura Municipal de São Sebastião
Ilha da Rapada e Selinha | Divulgação - Circuito Litoral Norte
Ilha das Couves | Divulgação - Circuito Litoral Norte
Ilhote da Cocanha | Divulgação - Circuito Litoral Norte
Ilha Anchieta | Adriana Mattoso
Ilha dos Gatos e Montão de Trigo | Rogério Cassimiro - MTur
Ilha das Cabras | Maristela Colucci - MTUR

Ilha dos Gatos, São Sebastião

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de Camburi e a praia da Baleia, em São Sebastião –, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores. Para chegar até lá, deve-se fazer uma travessia de 15 minutos a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una.

Alcatrazes, São Sebastião

O arquipélago de Alcatrazes, situado a 45 km da costa de São Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o local é um refúgio de vida silvestre. Além disso, tem rica vida marinha, incluindo mais de 1,3 mil espécies como tartarugas, arraias e golfinhos. Trata-se de um dos melhores lugares para mergulhar no Brasil, com visibilidade de até 30 metros.

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, esta é mais uma das ilhas do litoral norte de São Paulo que valem a visita. Habitada há mais de 200 anos, é palco de diversas tradições caiçaras e também um importante centro de mergulho. Para quem prefere ficar em terra, vale a pena fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma bela vista da região.

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. O melhor acesso se dá pela praia da Tabatinga. A ilha conta ainda com parcéis e rochas submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre.

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes da Cocanha, distantes pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome. Ali está uma das maiores fazendas de mariscos de São Paulo, com 36 mil m² e uma produção que pode chegar a até 160 toneladas por ano.

Ilha das Couves, Ubatuba

A Ilha das Couves é um dos destinos mais encantadores de Ubatuba. Com acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai mergulhadores de todo o país. Na praia, que tem cerca de 60 metros de areia branca e fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem desejar nadar com snorkel, a ilha conta com diversas piscinas naturais.

Ilha Rapada, Ubatuba

Parte do arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário encarar um passeio de lancha ou barco. A pequena faixa de areia que se forma na ilha faz dela uma das menores praias do mundo.

Ilha Anchieta, Ubatuba

A Ilha Anchieta faz parte da área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. O local é ideal para um passeio de escuna ou lancha. Além disso, conta com trilhas que levam a mirantes com lindas vistas. Anchieta também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores rebeliões nos anos 1950.

Ilha das Cabras, Ilhabela

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é um dos principais pontos de mergulho da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, repleto de espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos e tartarugas. Outra atração é a estátua de Netuno, que se encontra a 7 metros de profundidade e está rodeada de belíssimos corais.

Ilha dos Búzios, Ilhabela

Segunda maior ilha da cidade, Búzios fica a cerca de 30 km do centro de Ilhabela, no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos. O lugar, que abriga uma comunidade caiçara, é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de Cão, Carapaus e Bodiões.

Ilha Monte Pascoal, Bertioga

Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da Riviera de São Lourenço, é mais uma entre as ilhas do litoral norte de São Paulo que encantam o visitante. O local é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho.