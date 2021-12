Débora Falabella engata romance com diretor Fernando Fraiha

07/12/2021 | 15:11



Débora Falabella está de namorado novo! Segundo informações compartilhadas pela colunista Fábia Oliveira, o novo namoro da atriz é com o diretor Fernando Fraiha e, de acordo com a jornalista, isso não é nenhuma novidade nos bastidores da TV.

Fernando compartilhou uma pequena e discreta declaração para a amada, com uma foto da mão dos dois. No post feito no Instagram recebeu o comentário de Débora, que também foi discreta - ela comentou apenas um emoji de coração.

Tatá Werneck foi uma das várias pessoas a comentar na publicação.

Nasceu?, brincou ela.

É importante lembrar que Falabella estava solteira desde janeiro depois de terminar o relacionamento com Gustavo Vaz.