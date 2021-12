Nova versão de Rebelde ganha trailer oficial da Netflix; assista!

07/12/2021 | 15:10



Alô, alô: peguem as gravatas que eles estão chegando! A nova versão de Rebelde finalmente ganhou um trailer oficial para chamar de seu. Nesta terça-feira, dia 7, a Netflix divulgou as primeiras cenas, deixando os fãs ainda mais animados com o reboot da novela mexicana. O vídeo intercala diversas imagens do elenco na famosa Elite Way School - tanto durante as aulas quanto cantando e arrumando confusões. Quem aí já está animado?

Pelo trailer, já deu para perceber algumas referências à versão original: por exemplo, o personagem Luka revelou ser da família Colucci, a mesma de Mia, e Celina, interpretada por Estefanía Villarreal, retornou como a diretora do colégio.

A primeira temporada da série estreia no dia 5 de janeiro de 2022 e conta com a participação de Giovanna Grigio, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, entre outros.