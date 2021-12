Pelé volta a ser internado

07/12/2021 | 10:10



Pouco mais de dois meses após Pelé ter alta após a retirada de um tumor no colón, o ex-jogador de futebol voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda-feira, dia 6. Edson Arantes do Nascimento, que está com 81 anos de idade, precisou retirar o tumor no início de setembro e retornou a unidade hospitalar para fazer uma sessão de quimioterapia, segundo informações da colunista Fábia Oliveira.

A assessoria de imprensa do ídolo mundial revelou a internação à jornalista:

Pelé foi aplicar a quimio e é no hospital que ele faz a aplicação. Ele passa bem e terça-feira já deve ter alta, diz o comunicado.

Procuradas, as assessorias de imprensa do jogador e do hospital não retornaram o contato até o momento da publicação desta matéria para confirmarem a informação e para passarem detalhes sobre o quadro de saúde de Pelé.

Pelé foi internado pela primeira vez no dia 31 de agosto no Albert Einstein, após sofrer um desmaio. Os médicos decidiram investigar a causa da perda súbita da consciência e descobriram um tumor na região do cólon direito, que faz parte do intestino grosso. Após a cirurgia para a retirada, ele ficou um mês internado.