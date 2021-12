O que é PIB?

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



05/12/2021 | 08:45



Quando você escutar falar sobre o PIB, lembre-se de que é um assunto complexo, porém, muito importante para os Estados e País.



O PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, é a soma de todos os bens e serviços finais, as riquezas, produzidos por um País, Estado ou cidade, geralmente, em um ano. Todas as nações calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. No caso do Brasil, é calculado em real.



Para se ter uma ideia do valor, o PIB do Brasil, em 2020, por exemplo, foi de R$ 7,4 trilhões. No último trimestre divulgado (segundo trimestre de 2021), a quantia foi de R$ 2.143,4 bilhões.



Para entender um pouco melhor, o PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar a dupla contagem. Por exemplo, se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, seu PIB será de R$ 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no preço do pão. Assim, os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor final.



Mas é importante lembrar que o PIB não é o total da riqueza existente em um país. Esse é um equívoco muito comum. Na realidade, o Produto Interno Bruto é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um certo período.



Assim, se um país não produzir nada em um ano, o seu PIB será nulo.



Sendo assim, o PIB ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores, como qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de vida, como registrar um PIB alto e apresentar um padrão de vida relativamente baixo, por exemplo.



Semana passada o IBGE divulgou o PIB do terceiro trimestre deste ano, que somou R$ 2,2 trilhões e apresentou queda de 0,1%.