Jonas Sulzbach, namorado de Mari Gonzalez, entra com processo após morte de um de seus cachorros

04/12/2021 | 17:10



Em maio deste ano, Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez passaram por momentos muito difíceis após a morte de um dos cachorrinhos do ex-BBB.

Jonas e sua mãe, Marlene, estavam passeando com seus três cãezinhos quando um cão da raça Rottweiler acabou atacando um deles. Infelizmente o cachorro, da raça Splitz Alemão, acabou não resistindo a mordida e morreu.

Agora, segundo a colunista Fábia Oliveira, Jonas e sua mãe estão entrando com um processo devido ao ocorrido, e estão pedindo uma indenização por danos morais no valor de 30 mil reais, e por danos materiais no valor de um mil e 963 reais, referente aos gastos que tiveram com veterinário.

Na época do ocorrido, Jonas também chegou a fazer um boletim de ocorrência, declarando que uma tragédia dessas não pode acontecer.