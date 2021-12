Silvio Luiz, Zé Luiz, Bola e Carioca são confirmados no time exclusivo das plataformas digitais da Record

03/12/2021 | 17:10



A Record será a responsável pela transmissão do Campeonato Paulista de 2022 - a emissora confirmou que a cobertura do campeonato de futebol ficará nas mãos de Silvio Luiz, Zé Luiz, Bola e Carioca. E além de transmitir os jogos na TV aberta, também serão disponibilizados os jogos e conteúdos exclusivos no portal R7.com e no Play Plus.

Silvio Luiz, com seu famoso bordão olho no lance!, irá narrar as partidas de futebol. Enquanto Zé Luiz apresentará o pré e pós-jogo no site do R7 e na plataforma de streaming durante todo o torneio. Bola e Carioca vão adicionar o humor na programação do campeonato.

E para os boleiros de plantão, o Paulistão 2022 irá iniciar no dia 26 de janeiro com a participação de 16 times.

No grupo A teremos Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. São Paulo, Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo irão compor o grupo B. O grupo C conta com Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo. E o grupo D tem Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André.