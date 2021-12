Obituário - 04 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria Felícia Benedito, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André

Maria Serafina de Vares, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Apparecida Anna Marchi Verri, 88. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alvino Martins Dias, 78. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Pimentel de Lima, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André

Iracema Pereira de Oliveira, 73. Natural de Piritiba (Bahia). Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo da Silva Miranda, 58. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Ajudante geral. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nara Lemes de Moraes, 50. Natural de Jaguariaíva (Paraná). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo Domingos Ozelin, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Instrutor de trânsito. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliane Aparecida Góis de Lima, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Genezia Leite dos Santos e Silva, 95. Natural de Poços das Trincheiras (Alagoas). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Maria das Mercês Área Leão do Vale, 91. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Catarina de Moura Silva, 81. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Thereza Gonçalves, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Wamg Wen Bein, 78. Natural de Taiwan (China). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

José Barbosa, 77. Natural de Martinópolis (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Maria Lúcia da Silva Durval, 77. Natural de Gameleiras (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Jaime Gonçalves, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena Novais Santos, 69. Natural de Una (Bahia). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Elias Afonso dos Santos, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Maria de Lourdes Quintino, 68. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

José Manoel Vieira, 64. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Marina Baldin Bizutti, 93. Natural de Capivari (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

Vicente Bezerra Ferreira, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Bruno Aparecido Bearari, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Gentil Bento de Souza, 94. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Odete Maria Ledomx, 80. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 30, em São Bernardo. Vale da Paz.

Erycine Severina dos Ramos, 78. Natural do Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria Pereira, 59. Natural de Diadema. Residia no Jardim dos Navegantes. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Adilson Cardoso Fonseca, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Ajudante geral. Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal de Medina (Minas Gerais).



RIBEIRÃO PIRES

José de Oliveira, 89. Natural de Paixão (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Zilda Maria de Oliveira, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.