Tristan Thompson é alvo de processo após engravidar mulher enquanto namorava com Khloé Kardashian

03/12/2021 | 13:10



Tristan Thompson, ex-companheiro de Khloé Kardashian e pai de True, da relação com a socialite, está prestes a se tornar papai pela terceira vez, segundo divulgou o Daily Mail.

O jogador de basquete, que é sempre alvo de polêmicas por causa das traições durante o relacionamento com Khloé, teria engravidado uma mulher de 31 anos de idade, que dará à luz ainda este mês. O bebê teria sido concebido em Houston, no Texas, durante as celebrações do 30º aniversário de Thompson, em março deste ano.

Na época, Khloé havia compartilhado uma declaração para Thompson agradecendo pelo pai que ele é e os dois ainda viviam um relacionamento.

A moça, que está grávida, processa o jogador por pensão alimentícia, além de pedir o reembolso das despesas médicas e tudo o que foi gasto em relação à gravidez.

Enquanto ele afirma no processo que só teve relação sexual com a mulher apenas uma vez, enquanto os advogados dela afirmam que eles se relacionaram por pelo menos cinco meses antes do aniversário de Thompson. A relação ainda teria continuado após ela engravidar.

Além de True, fruto da relação com a Kardashian, Thompson também é pai de um garoto, fruto da relação com a ex-modelo Jordan Craig.

Por enquanto, o astro do basquete e Khloé não se pronunciaram sobre o assunto à imprensa internacional.