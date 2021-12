Dayane Mello é a eliminada da semana em A Fazenda 13! Saiba o que rolou no reality!

03/12/2021 | 01:10



Mais uma Roça composta por mulheres em A Fazenda 13, e desta vez, também composta apenas por pessoas da baia!

As peoas Dayane Mello, Marina Ferrari e Solange Gomes disputaram nesta quinta-feira, dia 2, a permanência no jogo, mas no fim, apenas duas tiveram a chance de continuar.

Mas antes, o dia dos peões contou com um novo despertador criado pelo Fazendeiro da semana, Rico. O peão pegou tampas de panelas e começou a bater bem cedinho para acordar todos os peões, porque segundo ele, ninguém vai ganhar um milhão e meio de reais dormindo e sem fazer nada. Eita!

E depois de delegar todas as funções da semana Rico voltou a dormir, e foi aí que rolou a vingança! Dynho Alves, Sthe Matos e MC Gui também pegaram tampas e foram acordá-lo com muito barulho. No fim, Rico se juntou e começaram a competir para ver quem faria mais barulho.

Votações encerradas! A votação desta semana bateu o recorde da temporada, sem demora Adriane Galisteu fez o anúncio de quem voltou para o jogo. A primeira peoa salva foi Marina!

A peoa foi recebida com poucas palmas por MC Gui, Sthe e Dynho, enquanto Rico, Aline e Mileide fizeram muita festa, com direito a dança, gritaria e muitos pulos de alegria! Bil também ficou muito feliz, bateu palmas, mas acompanhou tudo um pouco mais afastado.

E em seguida já foi feito o anúncio de quem estava eliminado: Dayane Mello!

A peoa disse que agora irá torcer para Sthe, e também revelou que não faz ideia do que o público está pensando a respeito dela.

Quanto a volta de Sol, a peoa surpreendeu os peões e foi muito bem recebida pelos amigos. Bil até pegou a tampa de uma panela e uma colher para fazer barulho e dizer que sabia que Sol ia voltar! E se você quer saber qual foi a reação dos amigos de Day, Dynho, Sthe e MC Gui bateram poucas palmas e quase não se mexeram, ficaram apenas parados olhando.

E aí, o que você achou do resultado?