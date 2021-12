São Bernardo FC define situação de algumas peças

Dérek Bittencourt



03/12/2021 | 00:18



O São Bernardo FC inicia na segunda-feira os preparativos para o Campeonato Paulista de 2022. Mas, alguns dias antes da reapresentação dos jogadores, alguns dos campeões da Copa Paulista anunciaram que não permanecerão no clube, casos do lateral Eduardo Diniz e dos atacantes Eder Paulista e Júnior Palmares

O Diário apurou que outros atletas podem seguir o mesmo caminho, mas ainda estão em negociação com a diretoria, casos do zagueiro Leandro Amaro e do volante Natan, peças fundamentais no acesso do time à elite e no título da Série A-2. O veterano goleiro Oliveira, por sua vez, tem futuro incerto.

O Tigre estreia no Campeonato Paulista em 26 de janeiro, justamente no dérbi regional contra o Água Santa, no Estádio do Inamar, em Diadema. O primeiro jogo em casa, no Estádio 1º de Maio, será no dia 30, em visita do Palmeiras.