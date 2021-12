Estado reduz intervalo na aplicação da 3ª dose

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/12/2021 | 00:01



O governo do Estado de São Paulo decidiu ontem pela redução em 30 dias no intervalo entre a segunda dose e a fração adicional da vacina da Covid-19. Assim, se antes eram exigidos cinco meses para que a pessoa estivesse apta a receber o reforço do imunizante, agora são permitidos quatro meses desde a segunda aplicação. Com isso, a partir de hoje as sete cidades permitirão que munícipes agendem ou se dirijam diretamente às UBSs (Unidades Básicas de Saúde), portando documentos com foto e os comprovantes das doses anteriores, para receber o reforço.

Diferentemente das frações anteriores, não haverá escalonamento por faixa etária; a definição do público será ter atingido 120 dias da segunda dose. A medida vale para quem tomou duas frações dos imunizantes do Butantan/Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech e, segundo estimativa do governo estadual, vai beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas que se vacinaram nos meses de julho e agosto.

“O Estado tem hoje condições logísticas e técnicas de ampliar a vacinação e reduzir o intervalo de aplicação das doses para que todos possam estar ainda mais protegidos. Vale ressaltar a necessidade de quem não tomou a segunda dose retornar aos postos de saúde para se imunizar”, destacou o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

A diminuição no intervalo entre as doses é recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado diante do atual cenário epidemiológico da doença no mundo e a proximidade das festividades de fim de ano.

Já as pessoas que tomaram o imunizante de dose única da Janssen poderão receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de dois meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, é possível ser administrada uma dose adicional da Pfizer (que tem RNA mensageiro).





NA REGIÃO

Algumas das cidades do Grande ABC indicaram especificamente os locais de vacinação. Em São Bernardo, por exemplo, a aplicação das doses será realizada em todas as 33 UBSs, das 8h às 17h, sendo que em 20 delas o procedimento também pode ser agendado para ocorrer no período noturno (até as 21h). Já em Mauá, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira nas 23 UBSs, das 8h às 16h – Magini, Flórida e Zaíra 2 funcionam até as 20h. Em Ribeirão Pires, as dez UBSs também funcionam das 8h às 16h e não é necessário agendamento, basta comparecer ao local com os documentos exigidos.

Diadema também dará início hoje às aplicações e amanhã ainda promoverá um ‘Dia D’, das 8h30 às 16h, nas UBSs Casa Grande, Maria Tereza, Nogueira, Nova Conquista, Paulina, Real, Reid, Ruyce e São José, incluindo pessoas que não são da cidade, mas que atendam às exigências e portem os comprovantes.