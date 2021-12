Chelsea, Manchester City e Liverpool vencem fora de casa pelo Campeonato Inglês

01/12/2021 | 19:54



Chelsea, Manchester City e Liverpool, líderes do Campeonato Inglês, venceram, nesta quarta-feira, seus compromissos disputados no campo adversário e aumentaram sua diferença na classificação. Já o West Ham, quarto colocado, só empatou em casa com o Brighton & Hove Albion (1 a 1) e se distanciou ainda mais dos primeiros lugares.

O Chelsea manteve a primeira colocação, agora com 33 pontos, ao bater o Watford, por 2 a 1, com gols marcados por Mount e Ziyech. Dennis descontou para os anfitriões.

Com um ponto a menos, o City obteve o mesmo resultado diante do Aston Vila, com Ruben Dias e Bernardo Silva sendo os goleadores, enquanto Watkins marcou para os donos da casa.

O Liverpool voltou a mostrar sua força, ao conseguir a vitória mais expressiva da rodada, ao golear o Everton, por 4 a 1, com dois gols de Salah, um de Henderson e outro de Diogo Jota. Gray fez o de honra para o Everton. O time do técnico Jurgen Klopp acumula 31 pontos.

Outras duas partidas foram disputadas nesta quarta-feira: Southampton 2 x 2 Leicester e Wolverhampton Wanderers 0 x 0 Burnley.