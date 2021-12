Ana Maria Braga descobre casamento secreto de Ju Massaoka: Não me contou!

01/12/2021 | 12:10



Ana Maria Braga ficou chocada com Ju Massaoka, do Feed da Ana, após descobrir que ela se casou sem contar a novidade para a apresentadora.

Nesta quarta-feira, dia 1, Ana disse que a repórter planejava, antes da pandemia, se mudar para o Canadá, onde o noivo reside e trabalha. Com a pandemia e os fechamentos da fronteiras, os dois tiveram que ficar separados por um pouco mais de um ano e o relacionamento quase acabou.

- Casou? Que dia? Não me contou! Parabéns! A gente acompanhou isso desde o primeiro momento. Ela trabalhava comigo fazendo outra coisa. Ela ia noivar, casar e se mudar do Brasil para o Canadá, onde o ex-noivo, atual marido, reside. Veio a pandemia e o Patrick ficou lá e ela aqui. Agora com esse casamento, o que vai acontecer?, questionou ela.

Ju então abriu o jogo com Ana:

- Sabe quantos convidados tinham no casamento? Zero! Casei e, por enquanto, sigo aqui e ele lá. Agora as fronteiras estão abertas, ele tá vacinado e eu vacinado, consegue vir com mais frequência. Foi eu e ele, a gente assinou um papel. Não foi nem minha mãe, mas um dia a gente vai fazer uma festa.