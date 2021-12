Diocese homenageia o padroeiro santo André

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/12/2021 | 00:11



A Diocese de Santo André, responsável por todas as igrejas do Grande ABC, realizou ontem celebração especial em comemoração à Festa do Padroeiro Santo André Apóstolo, na Igreja Matriz, na Vila Assunção, no município andreense. A missa, que foi aberta ao público, foi presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini e contou com as presenças de padres, diáconos, seminaristas, integrantes de pastorais, movimentos, associações e leigos das sete cidades do Grande ABC. Cerca de 300 pessoas participaram da solenidade.



Durante a missa, dom Pedro enfatizou que a Diocese de Santo André é inspirada pelo carisma acolhedor e missionário do apóstolo escolhido por Jesus Cristo. “Nossa Igreja é apostólica e carrega a herança dos apóstolos. Nossa Diocese foi criada há 67 anos (em 22 de julho de 1954) e até hoje tem cumprido a missão da acolhida, com a realização do primeiro Sínodo Diocesano (2016-2017) e a vigência do oitavo Plano Diocesano de Pastoral (2018-2022)”, sintetiza o bispo, ao falar da importância do clero, dos leigos, dos conselhos e pastorais na diocese.



Apesar de dar nome ao município, santo André só se tornou oficialmente padroeiro da cidade em 2019, por meio da lei municipal 10.243, de 22 de novembro. A festa do padroeiro da Diocese de Santo André, e agora do município, é celebrada sempre no dia 30 de novembro e também integra o calendário oficial de eventos da cidade. Por outro lado, o aniversário de fundação do município é comemorado no primeiro semestre, no dia 8 de abril.



Durante a celebração de ontem, dom Pedro convocou um tríduo anual pelos próximos três anos (2022-2024), em preparação aos 70 anos da Diocese de Santo André, evento que será celebrado em 2024.



Além de celebrar o padroeiro da cidade, a missa teve três momentos importantes para a Diocese: o juramento de fidelidade do padre Joel Nery, nomeado vigário geral da Diocese de Santo André; do novo coordenador diocesano de Pastoral, padre Gonise Portugal da Rocha, escolhido pelo bispo após consulta ao clero e leigos durante os dois últimos meses; e dos integrantes nomeados pelo bispo para o Caed (Conselho de Assuntos Econômicos Diocesano), formado por padres e leigos, que assumiram suas funções ontem mesmo.



Antes do fim da missa, os padres Ademir Santos de Oliveira e Joel Nery demonstraram gratidão a toda a Igreja diocesana pelos seis anos nas funções de vigário geral e de coordenador diocesano de Pastoral, respectivamente. Padre Gonise também agradeceu a confiança de todos ao assumir a nova função como vigário episcopal para a Pastoral.



No encerramento da solenidade, todos rezaram a Oração de Santo André Apóstolo.