Estamos regravando Grenville com executivos brasileiros?

Rodermil Pizzo



30/11/2021 | 19:09



Na década de 1990, mais precisamente em 1997, a Rede Globo exibia A INDOMADA, uma novela cujo um dos núcleos era composto por empresários falidos e pastelões. A trama utilizava termos da língua inglesa misturados com língua portuguesa, transformando os personagens e verdadeiros palhaços e serviçais da língua estrangeira.



Claro que o consagrado autor Aguinaldo Silva o fez propositalmente, para demonstrar o quão patético se torna um ser que tenta impressionar outro ser através deste emaranhado de palavras compostas por idiomas distintos na mesma frase.



A novela fez sua parte como obra de ficção e deixou apenas o legado da diversão entre os telespectadores, todavia, para nosso azar auditivo, o mesmo não aconteceu com os executivos da atual geração do turismo.



A impressão que se tem quando conversamos com determinados executivos, principalmente neste momento em que as conversas e reuniões se tornaram muito mais teleconferenciadas, é que estes diretores e gerentes nasceram em Greenville.



Entre uma frase e outra, ouvimos algumas palavras em outro idioma, que seguramente, pela péssima pronuncia, desconhecem o significado da mesma. Pior ainda, quando tentam colocar palavras que não cabem na frase, apenas para dar status ao texto, sem contexto, fica aleatória, jogada, descabida e patética.



Assistindo a uma teleconferência, o tal zoom, no inicio deste ano, três executivos que explanavam os assuntos, tentavam impressionar tanto a plateia de segundo grau incompleto, que em vários momentos me recordava o Moe, o Larry e o Shamp.



A simplicidade em tempos modernos seguramente é a alma do sucesso. Saber se expressar de forma clara e simplista, é a melhor maneira de se fazer entender e causar boa impressão.



Somente devemos usar expressões idiomáticas ou de efeito se estas forem realmente pertinentes á conversa e ao texto, acima de tudo necessária, sem esta ordem, você estará parecendo um personagem e se torna motivo de risos e paródia entre os seus pares.



Conhecer outro idioma é extremamente importante, porem, você deve usa-lo no lugar certo, para as pessoas certas, no momento certo.



Quando ouço, nas rodas profissionais, um executivo tentado arrotar palavras difíceis para se fazer respeitado e importante, eu na minha concepção penso, este cara deve ser filho da Altiva.



Well! Para que saibam...em Havard, existem cursos pagos e de curta duração, então, não se iluda, nem todos que lá estiveram, são dignos de idolatria, do you understand?