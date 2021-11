Alemanha vira sobre a Grâ-Bretanha e volta à semifinal da Davis após 14 anos

30/11/2021 | 19:04



Após 14 anos, a Alemanha está novamente em uma semifinal da Copa Davis. A classificação foi com enorme dose de sofrimento e veio em impressionante virada sobre a Grã-Bretanha, que teve muitas chances para fazer festa na Áustria e acabou vendo os alemães comemorarem de forma efusiva após triunfo nas duplas.

Com 2 a 1 no confronto disputado em Innsbruck, na Áustria, com portões fechados por conta da pandemia, os alemães agora esperam pelo vencedor de Suécia ou Federação de Tênis da Rússia. A classificação veio com gritos, abraços, pulos e socos após resultados buscados com muita garra. Para o capitão alemão Michael Kohlmann foi uma vingança da eliminação de dois anos, na Espanha, também pelas quartas.

Os duelos das quartas de final, disputados em melhor de três, começaram com o britânico Daniel Evans não tomando conhecimento de Peter Gojowczyk. Em apenas 57 minutos, fez 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

Com 1 a 0 de vantagem, bastava Cameron Norris, melhor ranqueado do confronto, confirmar seu favoritismo diante de Jan-Lennard Struff. O número 12 do mundo começou dando pinta que não decepcionaria, após sair de 4 a 1 contra e igualar em 6/6, teve dois set points no tie-break. Mas não aproveitou e perdeu a parcial por 7/6 (8/6). Se recuperou com 6/3 e levou a partida para o terceiro set.

O equilíbrio durou até 2 a 3, quando o alemão quebrou duas vezes seguidas e fechou o jogo com 6/2, levando a decisão para as duplas. O time britânico apostava em Neal Skupski e Joe Salisbury, com Kevin Krawietz e Tim Puetz carregando a esperança alemã.

O primeiro set foi bastante disputado e sem quebras. No tie-break, os britânicos tiveram quatro set points e não aproveitaram. Em sua primeira chance, a dupla alemã fechou com 12/10. A partida seguiu equilibrada e a história se repetiu. Tudo igual até o 6 a 6 e início avassalador dos britânicos no tie-break, abrindo 5 a 0. Tiveram dois serviços com 5 a 2 e perderam ambos. Os alemães fizeram pontos em série para virar para 7/5 em 2h04 e fazer a festa.