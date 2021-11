Dois municípios da região iniciam a aplicação do reforço da Janssen

Thainá Lana

30/11/2021 | 00:01



As pessoas imunizadas contra a Covid com a dose única da Janssen em Diadema ou Ribeirão Pires já podem receber a dose de reforço. Ontem, os dois municípios começaram a aplicar o imunizante conforme os critérios estabelecidos no PEI (Programa Estadual de Imunização), que determina que o imunizante pode ser ministrado com intervalo de dois meses (61 dias). Para imunossuprimidos com 18 anos ou mais, é necessário intervalo de pelo menos 28 dias.

Outras quatro cidades do Grande ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano e Rio Grande da Serra) ainda estão aguardando o envio de doses por parte da Secretaria de Estado da Saúde para poder começar a aplicação – a Prefeitura de Mauá não respondeu à demanda do Diário. Segundo o governo estadual, ontem foi solicitado ao PNI (Programa Nacional de Imunização), do Ministério da Saúde, mais de 1,1 milhão de doses da Janssen para que ocorra a distribuição aos municípios.

Na ausência do imunizante da Janssen, a vacina da Pfizer poderá ser utilizada como substituta para a dose de reforço, conforme previsto nas notas técnicas do Ministério da Saúde e do PEI, publicadas respectivamente nos dias 25 e 28 de novembro. O governo estadual adotou as diretrizes informadas nas notas porque faltam imunizantes da Janssen em todas as regiões do Estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, as pessoas que tomaram a vacina da Janssen, de dose única na primeira etapa da campanha, poderá receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de dois meses.

Em Ribeirão Pires o critério estabelecido pela pasta federal e pelo PEI não está sendo priorizado, já que, segundo a Prefeitura, a cidade está aplicando como dose de reforço “o imunizante que estiver disponível na unidade de saúde”. Já Diadema oferece tanto o imunizante da Janssen como o da Pfizer para quem for tomar a dose de reforço.