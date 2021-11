Comissão vai convocar a presidente da FUABC para explicar caso Mário Covas

Júnior Carvalho

do Diário do Grande ABC



30/11/2021 | 00:01



Comissão na Câmara de Santo André que investiga possíveis ingerências da FUABC (Fundação do ABC) na indicação de médico para o comando do Hospital Mário Covas decidiu ontem convocar nos próximos dias a presidente da entidade, Adriana Berringer Stephan, para explicar o caso. O Diário revelou no início do mês manobra política na cúpula da instituição para viabilizar a indicação.

Dias depois da reportagem, o Legislativo andreense instituiu comissão interna para apurar os motivos pelos quais a FUABC modificou na surdina regimento interno da instituição que culminaram com a nomeação do médico Adilson Cavalcante para o comando do Mário Covas. A alteração interina concentrou nas mãos de Adriana os poderes de indicação dos diretores de unidades de saúde geridos pela FUABC, como o Mário Covas. Posteriormente, o nome de Adilson Cavalcante foi chancelado, em eleição protocolar, pelo conselho curador da FUABC. “Queremos entender as razões que levaram à alteração do regimento interno da Fundação do ABC, mudando as regras de indicação do superintendente do Hospital Mário Covas. Pela regra anterior, a indicação era prerrogativa do corpo técnico, hoje é exclusividade da presidência. Qual a justificativa para essa mudança mais centralizadora?”, questionou o vereador Eduardo Leite (PT), presidente da comissão interna na casa.

A convocação de Adriana vai ser estendida a Adilson Cavalcante. O grupo também pretende ouvir os integrantes do corpo diretivo do Mário Covas, que não foram consultados sobre a indicação e que pretendem, inclusive, levar o caso à Justiça. As convocações foram deliberadas na primeira reunião da comissão andreense, realizada ontem pela manhã. Na ocasião, o colegiado também definiu o cronograma das reuniões, que ocorrerão todas as segundas-feiras, às 10h. “Nós queremos ouvir a Fundação ABC e a direção do hospital para entender essas mudanças. Também vamos pedir as atas das reuniões e analisar a compatibilidade da pessoa indicada com as exigências previstas no estatuto da FUABC. O que não podemos é permitir qualquer influência política no Mário Covas prejudique a população de Santo André”, enfatizou Leite.

Outro ponto a ser apurado é possível conflito de interesses no cargo. O Diário também revelou que Adilson é dono de duas empresas na área médica, a despeito de o regimento interno da FUABC, do qual o médico é funcionário, proibir que seus colaboradores exerçam “quaisquer atividades que sejam incompatíveis ou conflitantes com o exercício do cargo ou função, bem como com o horário de trabalho para o qual fora contratado”.

OUTRO LADO

A FUABC nega ingerência política na indicação de Adilson Cavalcante. A entidade sustenta que a alteração do regimento interno da instituição não ocorreu na surdina e que passou, inclusive, pelo crivo do Ministério Público. “É completamente equivocada a afirmação de que a indicação de Adilson ocorreu de forma unilateral. Pelo contrário. Todas as instâncias representadas no conselho de curadores puderam analisar antecipadamente o currículo do médico e tiveram total liberdade para deliberar durante a reunião do dia 11. O resultado foi a aprovação maciça pelo conselho curador, com apoio expressivo de 18 votos a favor e somente um contrário, em reunião que contou, inclusive, com a participação dos membros do conselho de administração do Mário Covas”, disse a FUABC, por nota.