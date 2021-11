Taxas de juros rondam estabilidade com dólar em alta, após abrirem em queda

29/11/2021 | 09:48



Os juros futuros começaram a sessão em queda, mas ganharam força em seguida e há pouco rondavam a estabilidade, em meio à leve alta do dólar ante o real em véspera da formação de Ptax do mês, que costuma trazer mais volatilidade. No curtos, o viés é de baixa após o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ter desacelerado para alta de 0,02% em novembro, após alta de 0,64% em outubro, abaixo do piso da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava alta de 0,15% para o indicador.

No radar está a votação da PEC dos Precatórios no Senado esperada para amanhã tanto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) como no plenário, além do avanço da nova variante do coronavírus, o Ômicron.

Às 9h35, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,71%, mesma taxa do ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 marcava 11,75%, de 11,73%, e o para janeiro de 2023 estava em 11,90%, de 11,91% no ajuste de sexta-feira.