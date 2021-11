Grande ABC oferece 534 vagas de emprego

do Diário do Grande ABC



28/11/2021 | 20:05



O Grande ABC inicia esta semana com a oferta de 534 vagas de emprego. A maioria das oportunidades está concentrada em São Caetano, com 268 oportunidades. Na sequência vem Mauá, que dispõe de 103.

Entre as vagas em território são-caetanense estão: profissionais de fretes e carretos, trabalhadores de limpeza residencial, auxiliar de expedição, açougueiro, balconista de frios, costureira, auxiliar de manutenção, garçom, atendente, supervisor de produção, ajudante de cozinha, auxiliar técnico em telecomunicações e meio oficial de manutenção, entre outras. Demais vagas e suas descrições estão disponíveis no Portal do Emprego, site criado pela Prefeitura de São Caetano que reúne as oportunidades de trabalho na cidade: https://jobs.recrutei.com.br/portaldoemprego.

Já a lista de oportunidades em Mauá é composta por vagas de atendentes de lojas, auxiliar administrativo (PCD), auxiliar de produção, auxiliar operacional de logística, chefe de cozinha, costureira em geral, eletricista de manutenção industrial, doméstica, encanador industrial, fiscal de piso, mecânico de manutenção de máquinas, motorista de carreta, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, porteiro, soldador, auxiliar de TI e vendedor etc. A Prefeitura de Mauá informa que, mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, pode solicitar que o currículo seja cadastrado para oportunidades futuras. Os interessados devem comparecer ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), na Rua Jundiaí, 63, bairro Matriz.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André dispõe de 28 vagas: ajudante e cozinha (cinco), auxiliar de manutenção predial (duas), eletricista (duas) e motorista de caminhão (oito), entre outras. O CPETR fica localizado na Prefeitura, no piso do estacionamento.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo possui 46 vagas: porteiro (dez), auxiliar técnico de controle de qualidade (cinco), eletricista (três) e peixeiro (quatro), entre outras. A unidade fica na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

Em Diadema são 47 vagas disponíveis, sendo a maioria (15) para vendedor de loja em shopping. Também há oportunidades para auxiliar de produção (quatro), estágios em administração e educação física, entre outras. Mais informações sobre as vagas podem ser consultadas no site emprega.diadema.sp.gov.br.

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra têm, juntas, 42 vagas. Auxiliar de estoque (três), ajudante de caminhão (uma), ajudante de obras (uma), eletricista de manutenção em geral (duas), encanador (duas), mecânico de fundição (duas), pedreiro (uma) e serralheiro (22), entre outras.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão funciona no Atende Fácil (Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro). O de Rio Grande fica na Rua do Progresso, 700.