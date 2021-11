Projeto distribui mais de 3 toneladas de alimentos pelas ruas do Grande ABC

Anderson Fattori



28/11/2021 | 07:30



Criada por empreendedores e empresários cristãos preocupados com o avanço da fome no Brasil, a Associação Semeadora tem realizado desde outubro trabalho de distribuição de cestas básicas e alimentos nas ruas de São Caetano. A atividade acontece em parceria com a Igreja Por Amor. Apenas em novembro foram doadas mais de 3 toneladas de alimentos.

No fim do ano a entidade se planeja para aumentar sua atividade. Nos dois últimos meses as ações na região foram feitas de modo experimental para entender as necessidades das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e quais dias da semana seriam mais adequados para realizar a distribuição dos alimentos. De acordo com a associação, foram escolhidas as quartas e sextas para que as equipes saiam nas ruas para atender as pessoas mais necessitadas.

O ponto de encontro da entidade é na Rua Rio Negro, 87, no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano, sede da Igreja Por Amor, que dá apoio ao projeto. De lá os voluntários saem para distribuir os alimentos em áreas mapeadas antecipadamente. A expectativa é a de que seja entregues cerca de 5.000 marmitas por mês.

Além de distribuir os alimentos, a associação está incentivando e auxiliando as comunidades a desenvolverem suas próprias habilidades para suprir a fome, como a criação de mini padarias para a distribuição de pães aos necessitados nas regiões mais vulneráveis.

O trabalho acontece simultaneamente em diversas regiões do Brasil. De acordo com a entidade, durante os últimos três meses a associação auxiliou no combate à fome nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Só na última semana do mês de agosto foram coletadas e entregues oito toneladas de alimentos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. No local foram realizadas oficinas de panificação para produção e distribuição de pães para comunidades carentes.

Para o empreendedor e presidente da Associação Semeadora, Arthur Machado, “a crise atinge de forma mais acentuada as camadas mais vulneráveis da população que hoje não encontram maneiras de cumprir o mínimo necessário para a alimentação”.

A Associação Semeadora conta com apoio da sociedade, das comunidades e das igrejas, além de mobilizar dezenas de voluntários que ajudam tanto na produção dos alimentos como durante a entrega. Para saber mais sobre o projeto, acesse o site semeadora.org. O contato com os organizados pelo ser feito por meio do e-mail contato@semeadora.org ou pelas páginas da rede social do projeto.