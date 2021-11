Testemunha de Claudinho, Carla falta a 3 depoimentos

Daniel Tossato



27/11/2021 | 05:00



Arrolada como testemunha de defesa do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), a deputada estadual Carla Morando (PSDB), com base em São Bernardo, já faltou em três oportunidades para depor em favor do chefe do Executivo. A última foi no dia 24 de novembro.

Em uma de suas alegações para a ausência, a parlamentar declarou que estava preocupada com as prévias do PSDB, que iniciou no domingo e que acabou se tornando um fiasco – será retomada hoje. Em documento enviado a uma das comissões processantes, Carla confirma que as falhas na eleição interna do partido a fizeram se ausentar do depoimento.

“Como é de conhecimento geral, amplamente noticiado pela mídia nacional, na data de 21 de novembro de 2021, durante as prévias presidenciais do PSDB, o aplicativo de votação apresentou instabilidade, impossibilitando a ultimação da mesma”, declarou a deputada em documento enviado ao vereador Claudinho Monteiro (PTC), presidente de uma das comissões processantes que atuam na casa e que almejam a cassação de Claudinho da Geladeira.

No documento enviado ao vereador Claudinho Monteiro, Carla Morando indica que data para um novo depoimento deverá ser informada, o que não está descrito no ofício. O Diário apurou, entretanto, que os advogados que acompanham os processos envolvendo Claudinho da Geladeira marcariam novo depoimento para a terça-feira, dia 1º de dezembro. Na visão dos defensores, a deputada teria faltado apenas duas vezes.

Antes disso, a parlamentar já tinha se ausentado em depoimento previsto para o dia 12 de novembro, alegando conflito de agendas. Remarcou para o dia 17 do mesmo mês, não compareceu e não informou por qual motivo não se apresentou para auxiliar Claudinho da Geladeira em sua defesa. O período de oitivas foi encerrado pelas duas comissões.

O chefe do Executivo é processado por duas comissões na casa. Uma delas apura irregularidade em possível atuação de fura-fila da Covid-19 na cidade e por uma outra que investiga a falta de respostas a requerimentos de informação pedidos por vereadores da oposição.



NOTIFICAÇÃO

Com o fim das oitivas, as comissões processantes têm que notificar o prefeito Claudinho da Geladeira para que o tucano elabore defesa que será anexada no relatório final. O vereador Claudinho Monteiro, entretanto, declarou que os advogados da Câmara não encontraram o chefe do Executivo em seu gabinete para entregar o ofício.

Caso receba o ofício, Claudinho da Geladeira tem cinco dias para construir suas estratégias de defesa. As comissões devem atuar até o dia 15 de dezembro.