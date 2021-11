Médico do Grande ABC assume Diretoria da Federação Médica Brasileira

Da Redação



25/11/2021



O neurologista e presidente do Sindicato dos Médicos do Grande ABC, José Roberto Murisset, assume no dia 27 de novembro, o cargo de Secretário Geral da Federação Médica Brasileira (FMB), entidade que representa mais de 400 mil médicos no Brasil

"Integrar a diretoria da FMB é mais um desafio que enfrentarei como dirigente sindical. A conjuntura sócio-política econômica adversa que o país se encontra, com os profissionais médicos em evidência, no enfrentamento da pandemia, reforça a importância de estarmos junto a uma entidade representativa consolidada como é a Federação Médica Brasileira", declara.

Com a integração do Sindicato dos Médicos do Grande ABC no movimento nacional, a Federação Médica que tem na sua presidência o médico de Pernambuco, Tadeu Calheiros, totaliza 19 sindicatos filiados.

"O SUS permanece subfinanciado, a saúde suplementar à mercê das seguradoras e planos se saúde, os médicos brasileiros estão enfrentando precarização do vínculo trabalhista, condições de trabalho inadequadas, salários e honorários aviltantes, sem mencionar o risco à saúde. Com minha experiência no meio sindical, neste momento peculiar, espero contribuir com os demais dirigentes da FMB, no avanço das conquistas da categoria

Para o presidente Tadeu Calheiros a integração do Grande ABC é um grande avanço na representação médica nacional."A Federação foi criada pelo esforço de muitos e agora nós precisamos dar passos maiores. Passos que estão segmentados graças à pavimentação dos presidentes anteriores, que nos dá a oportunidade de começar com um grande legado, quase dobrando o tamanho da nossa representação, com a entrada de cinco novos sindicatos, entre eles o do Grande ABC, e isso é muito significativo",afirma.

São filiados à FMB os sindicatos do Acre, Alagoas, Anápolis, Amapá, Amazonas, Grande ABC, Campinas, Ceará, Criciúma, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Tocantins e Sorocaba (SP).