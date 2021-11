Land Rover apresenta nova Range Rover Evoque 2022

Dérek Bittencourt

Enviado a Itatiaia (RJ)



25/11/2021 | 15:26



A Land Rover abriu as portas de sua moderna fábrica em Itatiaia, no Rio de Janeiro, para apresentação de um dos ícones da marca no mercado brasileiro, o Range Rover Evoque 2022 que, após dois anos, volta a ter produção em solo verde e amarelo. Assim, o modelo se junta ao Discovery Sport na linha da produção da planta carioca. O Diário esteve entre o seleto grupo de jornalistas presentes ao evento, que teve a presença dos principais gestores da empresa britânica, autoridades e contou com pocket show da cantora Paula Fernandes e participação do ator Cauã Reymond, embaixadores da Land Rover no Brasil.





Pensando no conceito "menos é mais", a empresa vai oferecer "apenas" duas versões da Range Rover Evoque: SE e R-Dynamic HSE, ambas com especificações que garantem a capacidade off-road do veículo, como tração integral e sistema Terrain Response 2. Ainda, as duas versões contam com novo design de rodas, teto solar panorâmico, sistema de som Meridian e experiência digital na cabine totalmente aprimorada com a introdução do novo sistema de infoentretenimento, o PIVI PRO. A central já está à disposição do usuário logo que o carro é ativado, graças ao sistema de dados e à bateria independentes.

A versão 2022 Evoque brasileira será equipada com motor Ingenium turbo 2.0 Flex com quatro cilindros de 250cv de potência, torque de 356Nm e aceleração de 0 a 100 em 7,5 segundos. As previsões de preço para os dois modelos são R$ 377.950 para a SE e R$ 407.950 para a R-Dynamic HSE.





Depois de um tour pela fábrica, François Dossa, diretor executivo de estratégia e sustentabilidade da Jaguar Land Rover no Reino Unido, Martin Limpert, diretor região overseas, e Frédéric Drouin, presidente da Jaguar Land Rover América Latina e Caribe, participaram de bate-papo com os jornalistas e esclareceram os motivos que levaram a marca a reiniciar a produção da Evoque no País.





"Estamos muito felizes em retomar a produção de um veículo tão emblemático como o Evoque em solo nacional. Muito além de um carro, o Evoque traduz a essência da marca Land Rover, entregando uma visão de luxo moderno através do design, da qualidade e da eficiência”, comenta Frédéric Drouin. " “Outro ponto importante a destacar é a presença de executivos como François Dossa e Martin Limpert nessa cerimônia, uma atitude que mostra o compromisso global da marca Jaguar Land Rover com o Brasil”, emendou o gestor.





Nos anos 2000, a Land Rover montou a Discovery em São Bernardo. Também na cidade, manteve por algum tempo um centro de tecnologia. No entanto, atualmente concentra todas as suas operações em Itatiaia, onde mantém aproximadamente 450 trabalhadores diretos.