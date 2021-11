PMI composto do Reino Unido cai a 57,7 em novembro, mostra preliminar

23/11/2021 | 08:10



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido recuou de 57,8 em outubro para 57,7 na preliminar de novembro, informaram nesta terça-feira a IHS Markit e a CIPS. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda maior, a 57,5.

O PMI do setor de serviços do país teve baixa de 59,1 em outubro a 58,6 em novembro, ante expectativa de 58,8. Já o PMI da indústria do Reino Unido avançou de 57,8 a 58,2, quando a previsão era de queda a 57,3.

O comunicado do dado destaca ainda o avanço no componente de inflação sobre os custos para o setor privado, que atingiu recorde na prévia de novembro.

Para a IHS Markit, uma combinação de crescimento das empresas, mais ganhos no mercado de trabalho e "pressões inflacionárias recordes" abre espaço para uma alta nos juros pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) em dezembro.

* Com informações da Dow Jones Newswires