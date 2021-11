Festa de Ano Novo na Times Square, em Nova York, será restrita a vacinados

Redação

Do Rota de Férias



23/11/2021 | 20:55



A famosa festa de Ano Novo na Times Square, em Nova York, está de volta. Após um evento reduzido em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, neste ano o evento espera receber milhares de pessoas, desde que elas apresentem uma condição: estejam vacinadas.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

“Voltaremos com força total e esperamos a presença de muita gente, mas todos precisam estar vacinados”. declarou o prefeito Bill de Blasio ao jornal The New York Times.

Festa de Ano Novo na Times Square

Dessa forma, quem quiser ver a famosa bola descendo da cobertura da One Times Square durante a contagem regressiva, símbolo da festa de Ano Novo na Times Square, terá de apresentar comprovante de vacinação em uma das várias barreiras policiais que serão armadas durante o evento. Uma grande logística está sendo preparada para dar conta do procedimento, de acordo com Blasio.

Atualmente, 74,6% dos nova-iorquinos tomaram ao menos uma dose da vacina, e 68,2% estão totalmente imunizados. O número é superior à média dos Estados Unidos. As ocupações em hospitais vêm caindo bruscamente nos últimos meses.

Para os brasileiros que quiserem passar a festa de Ano Novo na Times Square, agora que as fronteiras dos EUA estão reabertas, a dica é imprimir ou salvar no celular o comprovante da vacinação em inglês, Para emiti-lo, basta usar o aplicativo ConectSus.

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

LEIA MAIS: CONFIRA AQUI OS DOCUMENTOS E VISTOS PARA ENTRAR NOS EUA

COMO CONVERTER TAMANHOS DE ROUPAS E CALÇADOS NOS EUA

Ao viajar para os EUA, sobretudo para ver a festa de Ano Novo na Times Square, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para nos comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.