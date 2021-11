Obituário - 21 de novembro de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Lezaida Antonio, 97. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isola Roarelli dos Santos, 96. Natural de Tietê (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Gumercindo Jacyntho, 90. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roberto Ragonette, 85. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Soan Kayo, 79. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Severina Enedina da Silva, 75. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida César Morita, 71. Natural de Ibaté (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Orlando Domingues, 67. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Eduarda dos Santos Gonçalves, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Tosadora. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Werder, 48. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Projetista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandre de Freitas, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Técnico eletrônico. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alfredo Santana dos Santos, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Encarregado geral. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thiago dos Santos Moreira, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Josefa Batista Irmã dos Santos, 89. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dagmar Garcia, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Pereira Alvim, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Phoenix.

Filomena Aparecida Degelo de Oliveira, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Alirio Matos de Souza, 60. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

João Severino da Silva, 53. Natural de Feira Nova (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo,. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Aliene Andrade de Marco, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Rodolfo Alves Messias, 35. Natural de Santa Cruz (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17, em Diadema. Cemitério dos Casa.

D I A D E M A

Maria José de Jesus, 81. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Sérgio Luiz Silva, 66. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Nadir Rosa Alves, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Leonora Dionizia Rodrigues, 61. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Telefonista. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.